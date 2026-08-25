Волгоградцы жалуются на жуткий смог и вонь после крупного пожара





В Волгограде жители Дзержинского района жалуются на удушающую дымку в жилых кварталах. Многоэтажки и частный сектор затянуты ядовитой пеленой из-за крупного ландшафтного пожара.

- Смог и невозможный запах. Дышать крайне сложно. Мы с мужем аллергики, и для нас это всё очень тяжело переносится. На улице без маски находиться невозможно. Да и маска, если честно, не больно спасает. Сразу начинает першить в горле, появляется кашель, - рассказала журналистам одна из местных жительниц.

Ещё одна волгоградка поделилась, что была вынуждена закрыть окна, а также проложить дверь мокрой тряпкой, «чтобы гарь не шла в квартиру».

Как ранее сообщала редакция, сотрудники Роспотребнадзора провели отбор проб воздуха на западе Волгограда и обнаружили опасное превышение концентрации вредных соединений: взвешенные вещества - 2,1 ПДК, угарный газ - 2,2 ПДК, диоксид серы - 3,5 ПДК, диоксид азота - 2,3 ПДК.

Напомним, ранее днём стало известно о крупном пожаре в овраге у ГСК «Спутник». Здесь горит сухостой и завалы несанкционированных свалок. На текущий момент пожар не потушен. В ГУ МЧС России по Волгоградской области сообщили лишь о локализации возгорания на 10 тыс. кв. метров.

Фото: ГУ МЧС России по Волгоградской области