



В аэропорту Волгограда сотрудники регионального УФСБ России совместно с коллегами из линейного управления МВД России на транспорте и транспортной прокуратуры в грузовом терминале обнаружили четыре посылки с рогами сайгаков, занесенных в Красную книгу Российской Федерации.

– В ходе следственных действий установлен отправитель вышеуказанного груза – 42-летний гражданин одной из стран ближнего зарубежья, – рассказали информагентству в пресс-службе УФСБ России по Волгоградской области. – При досмотре автотранспорта, принадлежащего мужчине, обнаружена и изъята коробка с рогами сайгака. Общий вес изъятого составляет более 106 килограммов.

По материалам УФСБ России по Волгоградской области отделом дознания Волгоградского ЛУ МВД России на транспорте в отношении иностранца возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 258.1 УК России.

– В настоящее время проводится комплекс следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий по вскрытию и документированию механизма осуществления преступной деятельности, – уточняют в УФСБ.

Фото: УФСБ России по Волгоградской области