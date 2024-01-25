Расследования

В аэропорту Волгограда ФСБ задержала иностранца с краснокнижными рогами

Расследования 25.01.2024 09:27
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25.01.2024 09:27


В аэропорту Волгограда сотрудники регионального УФСБ России совместно с коллегами из линейного управления МВД России на транспорте и транспортной прокуратуры в грузовом терминале обнаружили четыре посылки с рогами сайгаков, занесенных в Красную книгу Российской Федерации.   

В ходе следственных действий установлен отправитель вышеуказанного груза – 42-летний гражданин одной из стран ближнего зарубежья, – рассказали информагентству в пресс-службе УФСБ России по Волгоградской области. – При досмотре автотранспорта, принадлежащего мужчине, обнаружена и изъята коробка с рогами сайгака. Общий вес изъятого составляет более 106 килограммов.

По материалам УФСБ России по Волгоградской области отделом дознания Волгоградского ЛУ МВД России на транспорте в отношении  иностранца возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 258.1 УК России.

В настоящее время проводится комплекс следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий по вскрытию и документированию механизма осуществления преступной деятельности, – уточняют в УФСБ. 

Фото: УФСБ России по Волгоградской области 

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