Борьба с коррупцией

Под Волгоградом чиновника осудят за незаконную индексацию своей зарплаты

Борьба с коррупцией 23.01.2024 19:22
0
23.01.2024 19:22


Ленинский суд Волгоградской области рассмотрит уголовное дело в отношении главы Бахтияровского сельского поселения, обвиняемого в превышении должностных полномочий и служебном подлоге. Как рассказала V102.RU старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, 20 января 2022 года глава Бахтияровского сельского поселения Ленинского муниципального района изготовил и подписал решение Совета депутатов об индексации окладов муниципальных служащих, выборных должностных лиц, а также лиц, замещающих муниципальные должности.
- При этом фактически заседание Совета депутатов Бахтияровского сельского поселения Ленинского муниципального района по вопросу увеличения денежного содержания, как того требуют нормы законодательства, не проводилось. В результате при отсутствии к тому законных оснований глава поселения получил из бюджета более 116 тысяч рублей, - пояснили в надзорном органе.
Но свою вину чиновник не признает. Как следует из открытых данных, главой поселения является Вячеслав Кужаков. Уголовное дело в отношении него было возбуждено еще весной 2023 года.


Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Борьба с коррупцией
29.12.2023 17:28
Борьба с коррупцией 29.12.2023 17:28
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
23.12.2023 12:43
Борьба с коррупцией 23.12.2023 12:43
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
22.12.2023 12:12
Борьба с коррупцией 22.12.2023 12:12
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
19.12.2023 07:28
Борьба с коррупцией 19.12.2023 07:28
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
18.12.2023 10:32
Борьба с коррупцией 18.12.2023 10:32
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
13.12.2023 12:50
Борьба с коррупцией 13.12.2023 12:50
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
08.12.2023 10:26
Борьба с коррупцией 08.12.2023 10:26
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
04.12.2023 16:43
Борьба с коррупцией 04.12.2023 16:43
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
01.12.2023 13:50
Борьба с коррупцией 01.12.2023 13:50
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
27.11.2023 12:45
Борьба с коррупцией 27.11.2023 12:45
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
24.11.2023 16:42
Борьба с коррупцией 24.11.2023 16:42
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
23.11.2023 13:13
Борьба с коррупцией 23.11.2023 13:13
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
17.11.2023 11:07
Борьба с коррупцией 17.11.2023 11:07
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
15.11.2023 14:27
Борьба с коррупцией 15.11.2023 14:27
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
15.11.2023 13:35
Борьба с коррупцией 15.11.2023 13:35
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

20:49
Нарушений и ЧП меньше: в Нижне-Волжском управлении Ростехнадзора подвели итоги годаСмотреть фотографии
20:32
В Волгограде с 24 января приостановят продажу абонементов на электричкиСмотреть фотографии
20:08
«Динамо» и «Атлант» синхронно выступили в чемпионате ЮФО по баскетболуСмотреть фотографии
19:22
Под Волгоградом чиновника осудят за незаконную индексацию своей зарплатыСмотреть фотографии
19:05
Волгоградца задержали в Москве за убийство пассажира электричкиСмотреть фотографии
17:59
Вперед в прошлое. Депутаты решили вернуть в Волгоград уничтоженные остановкиСмотреть фотографии
17:39
Скончался участник Сталинградской битвы Андрей Степанович ГойдинСмотреть фотографии
17:07
Водители с венками и лопатами отправятся в «рейд памяти» под ВолгоградомСмотреть фотографии
16:40
В Волгограде сошедший с рельсов трамвай парализовал движениеСмотреть фотографии
16:10
В Волгограде стартовала уникальная программа обучения для лидеров соцпитанияСмотреть фотографии
15:41
В Волгоградской области женщину осудили за отказ от контакта с инспектором ГИБДДСмотреть фотографии
15:08
На границе Волгоградской области построят дорогу за 417 миллионовСмотреть фотографии
14:07
Авиаперелеты могут подорожать в России еще на 10%Смотреть фотографии
13:22
В школе №17 Волжского срочно прервали урокиСмотреть фотографии
13:22
В Волгоградской области обиженный на сожительницу мужчина поджег ее домСмотреть фотографии
12:24
Нормальный транспорт и освещение. Бочаров озвучил планы по развитию ВолжскогоСмотреть фотографии
12:11
Головной офис Сбербанка в Волгограде могут продать под шоурум или смарт-отельСмотреть фотографии
11:56
В Волгоградской области осудили самбиста, убившего 14-летнего подростка одним ударомСмотреть фотографии
11:44
Из-за гриппа и пяти вирусов выросла заболеваемость в Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:25
На Украине погиб 33-летний ветеран Сирии из Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:12
Создание опорного медцентра под Волгоградом завершится к концу 2024 годаСмотреть фотографии
10:42
Волгоградское УФАС признало непристойной рекламу медклиники с розой в ладоняхСмотреть фотографии
10:40
В Волгограде водитель Audi сбил двух девочек и скрылсяСмотреть фотографии
09:29
В Волгоградской области проводили в последний путь бойца СВОСмотреть фотографии
08:37
В Котово устранили источник затопления улицы зеленой водойСмотреть фотографии
08:31
Банк Уралсиб вошел в топ-10 рейтинга банковских сайтов по приросту популярности в 2023 годуСмотреть фотографии
07:20
В России предателей Родины оставят без штановСмотреть фотографии
06:43
Жители 13 муниципалитетов Волгоградской области получат письма от ПутинаСмотреть фотографии
21:25
В Волгоградской области в ближайшие сутки ждут метель и мороз до -25ºСмотреть фотографии
21:02
В Волгоградской области у школы грузовик снес 8-летнюю девочкуСмотреть фотографии
 