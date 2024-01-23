Но свою вину чиновник не признает. Как следует из открытых данных, главой поселения является Вячеслав Кужаков. Уголовное дело в отношении него было возбуждено еще весной 2023 года.
Борьба с коррупцией 23.01.2024 19:22
0
23.01.2024 19:22
Но свою вину чиновник не признает. Как следует из открытых данных, главой поселения является Вячеслав Кужаков. Уголовное дело в отношении него было возбуждено еще весной 2023 года.
Ленинский суд Волгоградской области рассмотрит уголовное дело в отношении главы Бахтияровского сельского поселения, обвиняемого в превышении должностных полномочий и служебном подлоге. Как рассказала V102.RU старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, 20 января 2022 года глава Бахтияровского сельского поселения Ленинского муниципального района изготовил и подписал решение Совета депутатов об индексации окладов муниципальных служащих, выборных должностных лиц, а также лиц, замещающих муниципальные должности.- При этом фактически заседание Совета депутатов Бахтияровского сельского поселения Ленинского муниципального района по вопросу увеличения денежного содержания, как того требуют нормы законодательства, не проводилось. В результате при отсутствии к тому законных оснований глава поселения получил из бюджета более 116 тысяч рублей, - пояснили в надзорном органе.
Но свою вину чиновник не признает. Как следует из открытых данных, главой поселения является Вячеслав Кужаков. Уголовное дело в отношении него было возбуждено еще весной 2023 года.
В Волгоградской области чиновница одарила зятя чужой землей29.12.2023 17:28
Борьба с коррупцией 29.12.2023 17:28
Карьеру переназначенного главы района Волгоградской области может прервать суд23.12.2023 12:43
Борьба с коррупцией 23.12.2023 12:43
Волгоградских глав городов и районов обязали докладывать о личных интересах губернатору22.12.2023 12:12
Борьба с коррупцией 22.12.2023 12:12
КСП Волгоградской области нашла нарушения в расходовании средств дорожного фонда19.12.2023 07:28
Борьба с коррупцией 19.12.2023 07:28
Волгоградский гарнизонный суд отправил в колонию мобилизованного сироту18.12.2023 10:32
Борьба с коррупцией 18.12.2023 10:32
В Волгоградской области троих чиновников уволили за утрату доверия13.12.2023 12:50
Борьба с коррупцией 13.12.2023 12:50
В Волгограде в четвертый раз провалился ремонт НЭТа за 489 миллионов08.12.2023 10:26
Борьба с коррупцией 08.12.2023 10:26
В Волгограде инспектору Ростехнадзора дали 9 лет колонии за взятки04.12.2023 16:43
Борьба с коррупцией 04.12.2023 16:43
Облсуд в Волгограде снизил на два месяца срок осужденному за взятки полковнику ФСИН01.12.2023 13:50
Борьба с коррупцией 01.12.2023 13:50
В Волгограде возбудили дело о взятке в 5 миллионов рублей27.11.2023 12:45
Борьба с коррупцией 27.11.2023 12:45
Суд лишил работы главу поселения в Волгоградской области из-за коррупции24.11.2023 16:42
Борьба с коррупцией 24.11.2023 16:42
Волгоградский облсуд ужесточил приговор экс-судье из Адыгеи за взятку23.11.2023 13:13
Борьба с коррупцией 23.11.2023 13:13
Под Волгоградом экс-начальник районного ГИБДД получил 6 лет и лишился погон17.11.2023 11:07
Борьба с коррупцией 17.11.2023 11:07
Под Волгоградом главе райкомсельхоза Петрову дали условный срок за взятку15.11.2023 14:27
Борьба с коррупцией 15.11.2023 14:27
Глава Городища Шельменков не смог выйти из волгоградского СИЗО15.11.2023 13:35
Борьба с коррупцией 15.11.2023 13:35