Расследования

Нарушений и ЧП меньше: в Нижне-Волжском управлении Ростехнадзора подвели итоги года

Расследования 23.01.2024 20:49
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23.01.2024 20:49


Руководитель Нижне-Волжского управления Ростехнадзора Юрий Кулиничев подвел итоги 2023 года. Как рассказал он ИА «Высота 102», за прошедшие 12 месяцев на предприятиях было выявлено в два раза больше нарушений, чем годом ранее. Одновременно, сообщил Юрий Кулиничев, ЧП и смертельных исходов стало меньше. 

Плановые контрольно-надзорные мероприятия в 2023 году проводились в отношении объектов, отнесенных ко II классу опасности, и отнесенных к категориям чрезвычайно высокого и высокого риска. В целом инспекторским составом управления проведено 262 плановых и внеплановых проверки, выявлено 4961 нарушений обязательных требований, что более чем в два раза меньше по сравнению с 2022 годом, в I квартале которого проводились проверки без ограничений, установленных постановлением Правительства РФ № 336. В том числе в 2023 году проведено 11 проверок по выявленным индикаторам риска нарушения обязательных требований, которые не проводились в 2022 году. Количество проверок, проведенных в режиме постоянного государственного надзора - 312, выявлено правонарушений – 1467, что почти в 2 раза превышает показатели 2022 года, – привел статистику глава Нижне-Волжского управления Ростехнадзора.

Как и прежде, в прошлом году ключевым направлением работы инспекторов Ростехнадзора оставалась профилактика. 

– В 2023 году в Волгоградской и Астраханской областях и Республике Калмыкия проведены публичные обсуждения результатов правоприменительной практики контрольно-надзорной деятельности, всего 4 мероприятия, на которых осуществлялось информирование  юридических лиц, индивидуальных предпринимателей по вопросам соблюдения обязательных требований. Также шла речь о наиболее  частых случаях  нарушений  обязательных  требований, о мерах, которые должны приниматься для недопущения таких нарушений, а также о содержании новых нормативных правовых актов, устанавливающих обязательные требования, и внесенных изменениях в действующие акты. Отдельно были подготовлены ответы на вопросы работников и руководителей организаций, поступившие на сайт управления.

За 2023 год предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований в области промышленной безопасности, государственного энергетического надзора и надзора за гидротехническими сооружениями направлялись управлением Ростехнадзора организациям 3593 раза. Это, по словам Юрия Кулиничева, в 1,7 раза больше, чем в 2022 году.

Что касается показателей аварийности и смертельного травматизма, то по информации руководителя управления, за период 2022-2023 годы наметилась тенденция к их снижению. 

– На предприятиях, подконтрольных управлению, аварийность и смертельный травматизм в 2023 году снизились на 30% по сравнению с 2022 годом: две аварии и два несчастных случая со смертельным исходом в 2023 году, в то время, как в 2022 году было зафиксировано три аварии с тремя несчастными случаями со смертельным исходом. По результатам анализа причин аварийности и травматизма на поднадзорных управлению объектах можно выделить две основные взаимосвязанные проблемы, влияющие на состояние безопасности: системные, часто повторяющиеся нарушения обязательных требований промышленной безопасности вследствие неудовлетворительной организации производственных процессов, и нарушения обязательных требований промышленной безопасности вследствие пренебрежения работниками, задействованными при эксплуатации объектов, обязательными требованиями и правилами безопасности.

Для дальнейшего снижения количества нарушений на предприятиях, аварийности и травматизма управление готово предоставлять организациям все необходимые консультации и разъяснения. Он также напоминает, что в управлении функционирует «Телефон доверия» для приема сообщений граждан и юридических лиц по фактам нарушений и произошедших аварий на поднадзорных объектах: (8442) 94-63-20 (в рабочее время). Кроме того, функционирует круглосуточно телефон оперативного дежурного для передачи сообщений об авариях, групповых несчастных случаев и несчастных случаев со смертельным исходом, произошедших на предприятиях подконтрольных управлению, ЧС техногенного характера: 8-961-067-65-45

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