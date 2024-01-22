В Волгограде вынесли приговор за гибель пассажира моторной лодки

49-летний волгоградец осужден за гибель человека в результате нарушения правил эксплуатации водного судна. Как рассказали V102.RU в Волгоградской транспортной прокуратуре, Красноармейский районный суд рассмотрел обстоятельства трагедии, произошедшей 2 сентября прошлого года.
Напомним,
49-летний владелец лодки «Днепр» в темное время суток двигался по акватории Волги по направлению протоки Сакля Волго-Ахтубинской поймы вместе с пассажиром на борту. Но лодка заглохла на середине пути из-за нехватки бензина.
Рулевой хотел заправить топливный бак, но в это время лодку затащило под баржу. Она перевернулась, а двое мужчин оказались в воде. Владелец лодки смог добраться до берега, а его пассажир утонул. Тело погибшего удалось найти не сразу.
Суд приговор виновника гибели человека к принудительным работам сроком на 1 год с удержанием из заработка осужденного 10% в доход государства ежемесячно. Приговор в законную силу не вступил.