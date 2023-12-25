«Скорые отказываются ехать»: в Волгоградской области снова утонула улица домов детей-сирот





В рабочем поселке Елань Волгоградской области снова утонула улица Подольская, на которой стоят дома, построенные для детей-сирот. Как рассказали V102.RU хозяева коттеджей, в грязевой жиже застревает транспорт, да и пешком передвигаться по улице проблематично.



– Недавно к ребенку нашего соседа приезжала скорая, так ее еле выдернули потом. Сказали, что больше не приедут и посоветовали вызывать такси и самим ехать в больницу. Но ведь и такси к нам тоже отказываются ездить! Даже до мусорного контейнера не все могут дойти, можно просто остаться без обуви, – рассказывают еланцы.



О своих проблемах дети-сироты рассказали в видеообращении к главе СК РФ и губернатору Волгоградской области, где показали, в каком состоянии находится многострадальная улица. Как сообщает V102.RU, глава СКР уже отреагировал на обращение. Уточняется, что следственными органами СК России по Волгоградской области уже расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.293 УК РФ (халатность). Александр Бастрыкин потребовал доклад от подчиненных в регионе.

– Глава ведомства дал поручение руководителю СУ СК России по Волгоградской области Василию Семенову представить доклад о ходе расследования уголовного дела и принятых мерах по восстановлению нарушенных прав граждан, – сообщили в Информационном центре СК России.

Напомним, весной этого года дети-сироты обращались к главе СК РФ Александру Бастрыкину после того, как 8 из 18 домов оказались в зоне подтопления в результате весеннего паводка. СУ СК по Волгоградской области организовало проверку по статье «Халатность». Освободить дома из водного плена удалось только после того, как спецтехника в течение нескольких часов откачивала талые воды.

В администрации Еланского района тогда заверяли, что в этом году на улице Подольская уложат твердое покрытие.



Как выяснилось, еще в январе этого года Еланский районный суд обязал районные власти в течение 6 месяцев после вступления судебного решения в законную силу построить дорогу по улицам Подольская и Героев Сталинграда, где расположены дома для детей-сирот. Данное судебное решение вступило в законную силу 7 марта 2023. В надзорном органе также потребовали от районных властей обеспечить территорию микрорайона с домами для детей-сирот уличным освещением, а также площадками для сбора мусора.

Однако, по словам владельцев коттеджей, никакой дороги на улице Подольская не появилось.



– Привезли какие-то битые кирпичи, куски старого асфальта, вот весь этот бой в представлении чиновников и является, видимо, тем самым «твердым» покрытием, – горько шутят дети-сироты.

Глава Еланского района Дмитрий Литвинов в разговоре с корреспондентом V102.RU признал наличие проблемы с застоем воды на улицах районного центра.



– Как известно, Елань расположена в низине, да плюс еще на слиянии двух рек – Елани и Терсы, поэтому воды у нас бывает с лихвой, - пояснил руководитель муниципалитета. – Что касается улицы Подольская, то весной мы провели работу по отводу вод. Но сами знаете, какая стояла погода – всего несколько морозных дней было, а в остальное время дожди и тепло. Нельзя сказать, что улицу снова затапливает, там, скорее, больше грязи, чем воды.



По словам Дмитрия Федоровича, после весеннего обращения детей-сирот к главе СК РФ на улице было уложено твердое покрытие.



– Мы провели грейдирование, уложили песочную подушку, затем – твердый слой, но за это время она раскисла, – признал глава района.



При этом чиновник не смог ответить на вопрос, будет ли заасфальтирована дорога на улице Подольская.



– Зимой, конечно, никаких работ мы не можем проводить, а с наступлением нового дорожного сезона будем решать, – пояснил Дмитрий Литвинов.



