В Волгограде Облизбирком и МФЦ подписали соглашение





В Волгограде сегодня, 18 января, Избирательная комиссия Волгоградской области (ИКВО) и Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ) заключили соглашение о взаимодействии в преддверии выборов Президента России. Документ, сообщает ИА «Высота 102», предусматривает взаимодействие МФЦ и ИКВО в рамках реализации механизма «Мобильный избиратель».

Напомним, что механизм «Мобильный избиратель» дает возможность избирателю проголосовать на выборах Президента Российской Федерации на любом удобном для него избирательном участке вне зависимости от места регистрации.

– Фактически это возможность для избирателей на выборах Президента России осуществить свое право в любой точке нашей страны, – пояснил председатель ИКВО Виктор Черячукин. Он также напомнил, что в 2017 году таким правом воспользовались 97 тысяч жителей Волгоградской области.

Подписи под Соглашением 18 января поставили председатель ИКВО Виктор Черячукин и директор ГКУ ВО «МФЦ» Елена Голубева.

– В период с 29 января по 11 марта во всех отделениях МФЦ будет вестись прием заявлений от жителей Волгоградской области о включении в избирательный список по месту нахождения. На сегодня все МФЦ уже готовы к реализации данного функционала, – сообщила Елена Голубева.

Соглашение краткосрочное и распространяется только на период президентских выборов.

– На региональных выборах, когда мы будем выбирать депутатов облдумы, будет подписан новый документ. Это требование федерального законодательства, – уточнил Виктор Черячукин.