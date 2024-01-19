Политика

В Волгограде Облизбирком и МФЦ подписали соглашение

Политика 19.01.2024 06:36
0
19.01.2024 06:36


В Волгограде сегодня, 18 января, Избирательная комиссия Волгоградской области (ИКВО) и Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ) заключили соглашение о взаимодействии в преддверии выборов Президента России. Документ, сообщает ИА «Высота 102», предусматривает взаимодействие МФЦ и ИКВО в рамках реализации механизма «Мобильный избиратель».

Напомним, что механизм «Мобильный избиратель» дает возможность избирателю проголосовать на выборах Президента Российской Федерации на любом удобном для него избирательном участке вне зависимости от места регистрации.

Фактически это возможность для избирателей на выборах Президента России осуществить свое право в любой точке нашей страны, – пояснил председатель ИКВО Виктор Черячукин. Он также напомнил, что в 2017 году таким правом воспользовались 97 тысяч жителей Волгоградской области. 

Подписи под Соглашением 18 января поставили председатель ИКВО Виктор Черячукин и директор ГКУ ВО «МФЦ» Елена Голубева. 

В период с 29 января по 11 марта во всех отделениях МФЦ будет вестись прием заявлений от жителей Волгоградской области о включении в избирательный список по месту нахождения. На сегодня все МФЦ уже готовы к реализации данного функционала, – сообщила Елена Голубева. 

Соглашение краткосрочное и распространяется только на период президентских выборов. 

На региональных выборах, когда мы будем выбирать депутатов облдумы, будет подписан новый документ. Это требование федерального законодательства, – уточнил Виктор Черячукин. 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Политика
18.01.2024 18:48
Политика 18.01.2024 18:48
Комментарии

0
Далее
Политика
17.01.2024 19:21
Политика 17.01.2024 19:21
Комментарии

0
Далее
Политика
04.01.2024 12:31
Политика 04.01.2024 12:31
Комментарии

0
Далее
Политика
29.12.2023 17:00
Политика 29.12.2023 17:00
Комментарии

0
Далее
Политика
29.12.2023 14:36
Политика 29.12.2023 14:36
Комментарии

0
Далее
Политика
27.12.2023 18:36
Политика 27.12.2023 18:36
Комментарии

0
Далее
Политика
26.12.2023 15:31
Политика 26.12.2023 15:31
Комментарии

0
Далее
Политика
23.12.2023 06:58
Политика 23.12.2023 06:58
Комментарии

0
Далее
Политика
16.12.2023 18:23
Политика 16.12.2023 18:23
Комментарии

0
Далее
Политика
15.12.2023 16:33
Политика 15.12.2023 16:33
Комментарии

0
Далее
Политика
15.12.2023 15:38
Политика 15.12.2023 15:38
Комментарии

0
Далее
Политика
14.12.2023 12:35
Политика 14.12.2023 12:35
Комментарии 0

0
Далее
Политика
14.12.2023 11:37
Политика 14.12.2023 11:37
Комментарии 0

0
Далее
Политика
14.12.2023 09:05
Политика 14.12.2023 09:05
Комментарии 0

0
Далее
Политика
11.12.2023 19:45
Политика 11.12.2023 19:45
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

08:08
«Росгосстрах»: в 2023 году средняя выплата клиентам за поврежденное жилье и имущество увеличилась на 7%Смотреть фотографии
06:36
В Волгограде Облизбирком и МФЦ подписали соглашениеСмотреть фотографии
00:45
Андрей Бочаров встретил Крещение Господне в главном храме ВолгоградаСмотреть фотографии
00:34
В Волгограде православные отправились к крещенским купелямСмотреть фотографии
22:10
Волгоградец на Старый новый год воткнул ножницы в спину женщиныСмотреть фотографии
21:00
Капуста и куры подешевели в Волгоградской областиСмотреть фотографии
20:40
«Привет дорожникам!»: под Волгоградом иномарка «добила» раскуроченную в ДТП «десятку»Смотреть фотографииCмотреть видео
20:22
«Вынужденная мера»: «Динамо-Синара» вводит платный вход на матчиСмотреть фотографии
19:57
В Волгоградской области ОМОН искал подозрительные предметы в храмахСмотреть фотографии
19:33
На юге Волгограда решились снести трухлявую двухэтажкуСмотреть фотографии
18:48
В двери волгоградских избирателей 17 февраля постучат люди в экипировкеСмотреть фотографии
18:23
«Перебудили весь подъезд»: к известному в Волгограде журналисту и историку пришли с обыскомСмотреть фотографии
16:36
«Еще покатаемся»: в Волжском перенесли на 2 недели сокращение трамвайных маршрутовСмотреть фотографии
16:03
В Волгограде убийцу многодетной матери приговорили к 7 годам колонииСмотреть фотографии
15:55
Сотрудник ЕвроХим-ВолгаКалия Антон Нагайцев стал победителем конкурса «Я – репортер»Смотреть фотографии
15:53
В Камышине перед Крещеньем закрыли одну купельСмотреть фотографии
15:30
«Вину не признает»: подрядчика благоустройства по нацпроекту парка в Котово обвиняют в мошенничествеСмотреть фотографии
15:19
В Волгоградской области алиментщиков отправят пилить дрова для семей участников СВОСмотреть фотографии
14:25
Волгоградцы вышли на митинг накануне Дня полного освобождения ЛенинградаСмотреть фотографии
14:21
В МАК озвучили причину крушения вертолета «Ансат» под ВолгоградомСмотреть фотографии
12:56
Волгоградцы потеряли интерес к дешевым куриным яйцамСмотреть фотографии
12:15
«Ротор» проведет в Турции пять матчейСмотреть фотографии
12:14
В Волгограде у запойного водителя конфисковали Mercedes E250Смотреть фотографии
11:50
В ГД разработают закон, направленный против травли в школахСмотреть фотографии
11:27
СК в Волжском завел дело на экс-сотрудника ФСИН за посылку с наркотикамиСмотреть фотографии
11:16
«Красный Октябрь» прокатал новый сплав стали для оборудования химической промышленности  Смотреть фотографии
11:11
Под Волгоградом отменили крещенские купания из-за всплеска гриппа и ОРВИСмотреть фотографии
11:00
«Бежала на красный»: наезд на 59-летнюю волгоградку попал на видеоСмотреть фотографии
10:34
В центре Волгограда двое школьников пострадали в жестком ДТПСмотреть фотографии
10:32
«Не поддерживает СВО»: о прошлом сжегшего Коран в Волгограде Журавеля рассказал однокурсникСмотреть фотографии
 