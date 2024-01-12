«Ротору» до 2025 года дали 655 миллионов рублей

Спорт 12.01.2024 18:00
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12.01.2024 18:00
АНО «Спортивный клуб «Ротор» стал получателем субсидии в размере 655 миллионов 650 тысячи 400 рублей. Как сообщает V102.RU со ссылкой на документы, опубликованные на сайте комитета физической культуры и спорта Волгоградской области, у субсидии есть целевое назначение – поддержка спортивных команд. Средства рассчитаны на 2024-2025 годы, поясняется в документе.
Ранее, напомним, V102.RU сообщало, что по приказу облкомспорта спортивный клуб получил в 2023 году 600 миллионов рублей в качестве госсубсидии. В 2022 году финансовая поддержка была больше - 760 миллионов.
Фото V102.RU
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