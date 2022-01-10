Спорт 10.01.2022 14:53
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10.01.2022 14:53
Спортивному клубу «Ротор» на 2022 год выделено 760 миллионов рублей. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на приказ, подписанный председателем комитета физической культуры и спорта Волгоградской области Александром Глиняновым. В 2021 году размер бюджетной субсидии, который получил спортивный клуб, был меньше – около 663 миллионов рублей. В 2023 году клубу выделят всего 600 миллионов в качестве бюджетной субсидии.
Напомним, спортивный клуб «Ротор» объединяет футбольные команды «Ротор», «Ротор-2», команду по регби «Ротор».
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