В Волгограде огласили приговор покалечившему школьника водителю «Нивы»

Сегодня, 10 января, Ворошиловский районный суд Волгограда вынес приговор жителю Светлоярского района Волгоградской области Василию Виноградову, который в мае 2023 года на черной «Ниве» сбил 13-летнего школьника. Мальчик перенес множество операций и до сих пор проходит реабилитацию.

Как сообщает V102.RU, Виноградов приговорен к двум годам 10 месяцам ограничения свободы с лишением права управления транспортным средством на максимальный срок три года - такое наказание просил гособвинитель. Также удовлетворен гражданский иск о взыскании с водителя 2 миллионов рублей в пользу пострадавшей стороны.

Перед оглашением приговора Виноградов выступил с последним словом.

- Признаю вину и полностью раскаиваюсь, - заявил он из-под медицинской маски, которую сегодня на себя надел.

Уже после того, как приговор был зачитан, Виноградов пытался вырвать микрофон из рук корреспондента V102.RU, который попросил мужчину прокомментировать решение суда.

Ранее, напомним, на судебных прениях адвокаты Виноградова просили суд не лишать свободы их доверителя. Сторона защиты просила назначить наказание в виде восьми месяцев ограничения свободы и не лишать права управления транспортным средством Виноградова, так как для него это единственный источник заработка.

Родители мальчика настаивали на том, чтобы Виноградова лишили свободы и права управления транспортным средством на максимальный срок.

Фото из архива ИА «Высота 102»