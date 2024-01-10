Расследования

В Волгограде огласили приговор покалечившему школьника водителю «Нивы»

Расследования 10.01.2024 12:49
0
10.01.2024 12:49


Сегодня, 10 января, Ворошиловский районный суд Волгограда вынес приговор жителю Светлоярского района Волгоградской области Василию Виноградову, который в мае 2023 года на черной «Ниве» сбил 13-летнего школьника. Мальчик перенес множество операций и до сих пор проходит реабилитацию. 

Как сообщает V102.RU, Виноградов приговорен к двум годам 10 месяцам ограничения свободы с лишением права управления транспортным средством на максимальный срок три года - такое наказание просил гособвинитель. Также удовлетворен гражданский иск о взыскании с водителя 2 миллионов рублей в пользу пострадавшей стороны.

Перед оглашением приговора Виноградов выступил с последним словом.

- Признаю вину и полностью раскаиваюсь, - заявил он из-под медицинской маски, которую сегодня на себя надел.  

Уже после того, как приговор был зачитан, Виноградов пытался вырвать микрофон из рук корреспондента V102.RU, который попросил мужчину прокомментировать решение суда.

Ранее, напомним, на судебных прениях адвокаты Виноградова просили суд не лишать свободы их доверителя. Сторона защиты просила назначить наказание в виде восьми месяцев ограничения свободы и не лишать права управления транспортным средством Виноградова, так как для него это единственный источник заработка. 

Родители мальчика настаивали на том, чтобы Виноградова лишили свободы и права управления транспортным средством на максимальный срок.   

Фото из архива ИА «Высота 102»

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Расследования
10.01.2024 15:35
Расследования 10.01.2024 15:35
Комментарии

0
Далее
Расследования
10.01.2024 09:33
Расследования 10.01.2024 09:33
Комментарии

0
Далее
Расследования
09.01.2024 17:08
Расследования 09.01.2024 17:08
Комментарии

0
Далее
Расследования
08.01.2024 13:43
Расследования 08.01.2024 13:43
Комментарии

0
Далее
Расследования
06.01.2024 17:18
Расследования 06.01.2024 17:18
Комментарии

0
Далее
Расследования
04.01.2024 11:12
Расследования 04.01.2024 11:12
Комментарии

0
Далее
Расследования
03.01.2024 21:27
Расследования 03.01.2024 21:27
Комментарии

0
Далее
Расследования
03.01.2024 18:33
Расследования 03.01.2024 18:33
Комментарии

0
Далее
Расследования
02.01.2024 16:55
Расследования 02.01.2024 16:55
Комментарии

0
Далее
Расследования
02.01.2024 10:14
Расследования 02.01.2024 10:14
Комментарии

0
Далее
Расследования
01.01.2024 20:52
Расследования 01.01.2024 20:52
Комментарии

0
Далее
Расследования
01.01.2024 16:44
Расследования 01.01.2024 16:44
Комментарии

0
Далее
Расследования
30.12.2023 10:43
Расследования 30.12.2023 10:43
Комментарии

0
Далее
Расследования
29.12.2023 20:42
Расследования 29.12.2023 20:42
Комментарии

0
Далее
Расследования
29.12.2023 14:42
Расследования 29.12.2023 14:42
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

15:35
На севере Волгограда повреждение на теплосетях. Организован оперштабСмотреть фотографии
15:32
Пенсионера-иностранца принудительно развели с молодой женой в Волгоградской областиСмотреть фотографии
15:00
На ул. Неждановой в Волгограде в тройном ДТП пострадали женщины и ребенокСмотреть фотографии
13:56
В Волгограде женщина насмерть обварилась в горячей ваннеСмотреть фотографии
12:53
Над городом в Волгоградской области сбили киевский БПЛАСмотреть фотографииCмотреть видео
12:49
В Волгограде огласили приговор покалечившему школьника водителю «Нивы»Смотреть фотографии
12:36
Андрей Бочаров обозначил задачи АПК на ближайшее 10-летиеСмотреть фотографии
12:25
В Михайловке устранили крупную аварию на водоводеСмотреть фотографии
12:07
Новогодний Wink.ru: какие фильмы и сериалы больше всего смотрели на каникулахСмотреть фотографии
11:33
Под Волгоградом селянин спалил машину юного соседаСмотреть фотографии
11:04
Соцфонд рассказал волгоградцам о повышенных выплатах в январеСмотреть фотографии
10:31
Упавшая тумба оторвала палец 4-летнему малышу в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:20
Девушка без прав устроила смертельное лобовое ДТП под ВолгоградомСмотреть фотографии
10:04
«Теплый костюм и мягкий снег». Экс-депутат Кравченко оправдал блогера Косенко, бросившего новорожденного сына в сугробСмотреть фотографии
09:52
Новая мегаферма в Волгоградской области вышла на рекордное производство молокаСмотреть фотографии
09:33
В Волгограде прошло первое заседание по беглому «парагвайцу»Смотреть фотографии
09:30
Несколько видов вирусов одновременно проверяют волгоградцев на прочностьСмотреть фотографии
08:08
Михайловка осталась без воды в лютый морозСмотреть фотографии
21:12
В Волгограде законсервируют ценные руины дома директора заводаСмотреть фотографии
20:30
Коммунальщики в поисках источника зеленого ручья в Котово откачали 10 тонн водыСмотреть фотографии
19:35
В Волгограде создали техкомиссию для устранения воздушной пробки в школе №97Смотреть фотографии
19:18
В лобовом ДТП под Волгоградом один человек погиб и трое пострадалиСмотреть фотографии
19:08
Мэрия пригрозила санкциями УК, не державшим лопатыСмотреть фотографии
18:58
В волгоградском ЦПКиО запустили комплекс 80-метровых горокСмотреть фотографии
17:39
Гидрометцентр РФ объявил оранжевый уровень опасности в Волгоградской областиСмотреть фотографии
17:08
Адвоката сжегшего в Волгограде Коран Никиты Журавеля потеряли в ЧечнеСмотреть фотографии
16:38
Объеденные собаками фрагменты человека обнаружили в ВолгоградеСмотреть фотографии
16:08
В Волгоградскую область завезли дефицитную вакцину от кориСмотреть фотографии
15:24
«Это какой-то рок»: бывший массажист «Ротора» Игорь Дугинец скончался в 40-летнем возрастеСмотреть фотографии
14:59
Под Волгоградом водителя накажут за «покатушки» девушек на капотеСмотреть фотографии
 