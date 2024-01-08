Общество

Что изменилось в жизни волгоградцев после публикаций V102.RU

Общество 08.01.2024 11:02
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08.01.2024 11:02


Темы многих публикаций V102.RU в 2023 году нередко подсказывали жители Волгоградской области. Зачастую волгоградцы обращались в редакцию, отчаявшись решить свои проблемы, в том числе коммунальные. Текущие крыши, холодные батареи, засоренная канализация – да, конечно, этими вопросами должны заниматься соответствующие службы, но почему-то они не выполняли свои обязанности.

Два года бились жильцы дома №17 по ул. Козловская с УК Ворошиловского района из-за текущей кровли. Потоки воды заливали квартиры и подъезд до третьего этажа. А с потолка, полностью пропитавшегося влагой, уже стали отваливаться куски. Жильцы боялись передвигаться по подъезду, чтобы не получить удар по голове. В управляющей компании прекрасно знали о проблеме жителей, однако не предпринимали никаких мер – УК явно не хватало пинка. После того, как на сайте V102.RU вышел материал о беде жителей и были опубликованы жуткие фотографии с последствиями потопов, видимо, они произвели впечатление на чиновников, и управляющая компания, наконец, приступила к ремонту кровли. Насколько качественно коммунальщики сделали свою работу – покажет время и дожди.
 
Нередко на защиту прав волгоградцев, которые так и не дождались помощи чиновников,  вставал глава СК РФ Александр Бастрыкин. Как, например, это произошло после публикации V102.RU о проблеме многодетной семьи Белоножкиных, несчастье которой заключалось в покупке несчастливой квартиры. Семья приобрела двухуровневую квартиру в ипотеку в доме №15а по ул. Ткачева. Несмотря на то, что многоэтажка была относительно новой, сдана в эксплуатацию в 2000 году, оказалось, что строители «забыли» провести в дом вентиляцию. Она отсутствовала в 18 квартирах из 22. Из-за этого в квартирах пышным цветом расцвела плесень. Однако ни застройщик, ни управляющая компания, ни надзорные органы не реагировали  на проблемы жителей дома. Редакция продолжит следить за финалом этой истории.

Вообще, бездействие управляющих компаний временами просто поражало. Упомянутая выше УК Ворошиловского района четыре года игнорировала просьбу ветерана труда, инвалида П группы 82-летней Валентины Саркисовой, жительницы дома №24 по улице Циолковского в Ворошиловском районе. Пенсионерка все эти годы просила коммунальщиков спилить ветки деревьев, которые разбивали стекла и рамы и уже собиралась просить помощи главу СК РФ Александра Бастрыкина.  После публикации V102.RU коммунальщики отомстили женщине в ответ на ее жалобы и, вместо того, чтобы обрезать ветки, срубили три дерева под пенек. Возникает вопрос – есть ли в Волгограде контролирующие работу УК структуры, если даже такая отнюдь не глобальная проблема может решиться только благодаря главе СК?

СУ СК по Волгоградской области возбудило дело по халатности после публикации ИА «Высота 102» об инвалиде 1 группы по зрению Ольги Соловьевой из Котово, которую чиновники несколько раз упорно исключали из очереди на получение жилья.  Цинизм ситуации заключался в том, что администрация Котовского района сначала выполняла решение суда о постановке незрячей женщины на жилищный, а потом едва ли не на следующий день снова ее оттуда выкидывала. После того, как V102.RU опубликовало материал об этой ситуации, следователи установили, что «чиновники проявили недостаточную внимательность к выполнению своих обязанностей, чем существенно нарушили  права и законные интересы инвалида».

Жители частного сектора в Дзержинском районе Волгограда год  пытались избавиться от мусорной свалки, образовавшейся около контейнеров рядом с улицами  Днестровская и Енотаевская, где вольготно чувствовали себя  крысы и мыши, а летом – огромные мухи. При этом свалка, расположенная под ЛЭП, периодически горела, что грозило энергетической катастрофой. После публикации V102.RU в начале лета 2023 года, наконец, стихийный полигон был зачищен.

Гендиректор уже окончившей свою деятельность на территории компании «Ситиматик-Волгоград» лично извинился перед жительницей Михайловки Татьяной Мусиенко, которую регоператор несколько месяцев  «кошмарил» за чужой долг.  От инвалида третьей группы требовали оплатить долг в размере 7 тысяч рублей, однако никакой задолженности у пенсионерки за вывоз мусора не было. Оказалось, что долг накопили горожане, проживающие в переулке Циолковского, 5. А женщина проживала на ул. Циолковского, 5. Все попытки пенсионерки решить этот вопрос в компании регоператора успехом не увенчались. И только после публикации V102.RU, наконец, звонки от мусорной компании на телефон инвалида прекратились.

После расследования и публикации V102.RU об обманутых в автосалоне «Аларм» клиентах прокуратура начала проверку этой организации. В автосалон заманивали жителей Волгоградской и других областей обещаниями низких процентов кредитов и приемлемой ценой на автомобили. В итоге покупателям навязывали машины на более длительный, чем обещали, срок кредитов и порой завышенной в два раза, проценты «чудесным» образом оказывались также больше обещанных, к тому же зачастую автомобили ломались уже через несколько дней после покупки, а вместо заявленной комплектации «начинка» автомобилей оказывалась совсем другой. Попытки обманутых клиентов вернуть деньги ни к чему не приводили – сотрудники автосалона хамили, угрожали и нагло заявляли, что люди добровольно подписывали все документы. При этом клиенты предполагали, что они  ловко подменялись в ходе оформления.

В Госселекционной средней школе Камышинского района чиновники срочно заменили школьную мебель после скандала, вызванного публикацией V102.RU. «Новую» мебель привезли в школу перед началом учебного года. На самом деле мебель оказалась списанной рухлядью. Стулья были протерты едва ли не до дыр, столы падали при попытке за них сесть. Кроме того, мебель была исписана не самыми литературными словами. Педагоги посчитали это оскорблением и заявили, что отказываются от такого «щедрого подарка». После публикации хлам из школы вывезли, поменяв его на приличные столы и стулья.

В 2023 году в станице Нехаевская Волгоградской области отремонтировали дорогу на улице Мира, которая после каждого дождя превращалась в настоящую реку и заливала находившиеся рядом дворы. Отчаявшиеся жители даже закидывали удочки в эту реку, стараясь таким образом привлечь внимание чиновников. О трагикомической ситуации V102.RU рассказывало еще в 2022 году. И только в 2023 году ситуация была исправлена.
Хочется надеяться, что реагировать на проблемы жителей региона чиновники и контролирующие органы будут все-такие быстрее, а для исправления недостатков не понадобятся годы.

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