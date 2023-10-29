Бастрыкин поручил разобраться с плесенью в доме волгоградской семьи после публикации V102.RU





В центральный аппарат СК России будет представлена информация о ходе проверки по факту жилищной проблемы многодетной семьи из Волгограда. Об этом, сообщает V102.RU, рассказали в СК РФ. В центральный аппарат СК России будет представлена информация о ходе проверки по факту жилищной проблемы многодетной семьи из Волгограда. Об этом, сообщает V102.RU, рассказали в СК РФ.





Напомним, об этой истории накануне, 28 октября, сообщило V102.RU. Многодетная семья Белоножкиных приобрела двухуровневую квартиру в ипотеку в доме №15 а по ул. Ткачева. Дом был сдан в эксплуатацию в 2000 году, однако выяснилось, что в жилом здании «забыли» провести вентиляцию. Семья несколько лет добивается исправления недостатков, однако ни застройщик, ни управляющая компания, ни надзорные органы не реагируют на проблемы жителей дома. Напомним, об этой истории накануне, 28 октября, сообщило V102.RU. Многодетная семья Белоножкиных приобрела двухуровневую квартиру в ипотеку в доме №15 а по ул. Ткачева. Дом был сдан в эксплуатацию в 2000 году, однако выяснилось, что в жилом здании «забыли» провести вентиляцию. Семья несколько лет добивается исправления недостатков, однако ни застройщик, ни управляющая компания, ни надзорные органы не реагируют на проблемы жителей дома.

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- В СМИ сообщается, что многодетная семья из Волгограда приобрела жилье в многоквартирном доме, после чего обнаружилось, что в жилых помещениях проблемы с вентиляцией, в силу чего в них распространяется плесень. После проверки специализированной организацией установлено, что из 22 квартир в 18-ти вентиляция отсутствует. При этом с таким строительным дефектом дом получил разрешение на ввод в эксплуатацию, - говорится в сообщении следственного комитета.