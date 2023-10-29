Бастрыкин поручил разобраться с плесенью в доме волгоградской семьи после публикации V102.RU

Расследования 29.10.2023 17:08
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29.10.2023 17:08
В центральный аппарат СК России будет представлена информация о ходе проверки по факту жилищной проблемы многодетной семьи из Волгограда. Об этом, сообщает V102.RU, рассказали в СК РФ.- В СМИ сообщается, что многодетная семья из Волгограда приобрела жилье в многоквартирном доме, после чего обнаружилось, что в жилых помещениях проблемы с вентиляцией, в силу чего в них распространяется плесень. После проверки специализированной организацией установлено, что из 22 квартир в 18-ти вентиляция отсутствует. При этом с таким строительным дефектом дом получил разрешение на ввод в эксплуатацию, - говорится в сообщении следственного комитета.
Напомним, об этой истории накануне, 28 октября, сообщило V102.RU. Многодетная семья Белоножкиных приобрела двухуровневую квартиру в ипотеку в доме №15 а по ул. Ткачева. Дом был сдан в эксплуатацию в 2000 году, однако выяснилось, что в жилом здании «забыли» провести вентиляцию. Семья несколько лет добивается исправления недостатков, однако ни застройщик, ни управляющая компания, ни надзорные органы не реагируют на проблемы жителей дома.
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