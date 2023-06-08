Жители частного сектора в Дзержинском районе Волгограда вот уже год пытаются избавиться от мусорной свалки, образовавшейся около контейнеров. Как рассказали V102.RU горожане, горы отходов рядом с контейнерами только растут, из-за чего в близлежащих дворах по ул. Днестровская и Енотаевская наблюдается нашествия крыс и мышей, а летом – огромных мух. Что еще хуже – соседствующая с ЛЭП мусорная площадка периодически горит и грозит энергетической катастрофой.

– Мы уже неоднократно обращались и к регоператору, и в администрацию Дзержинского района, но никакого толка нет. В администрации района нам предложили отказаться от этой мусорки. Да мы согласны! Только что от этого изменится? Горы хлама ведь от этого никуда не испарятся! – возмущаются горожане.





Мусорные завалы периодически загораются. Причем происходит это под высоковольтными линиями ЛЭП «Сибирь-Гора».

– Иногда тушим огонь своими силами, но чаще вызываем пожарных, – рассказали жители частного сектора. – Только в этом году мусорка горела уже несколько раз. Боимся, что все закончится взрывом ЛЭП. Неужели убрать свалку дороже, чем потом восстанавливать электричество?

Редакция V102.RU обратилась за комментариями в администрацию Волгограда и в «Россети». В компании «Россети-Юг» V102.RU пояснили, что обеспокоены создавшейся ситуацией.

– Администрация Дзержинского района Волгограда неоднократно официально проинформирована о нарушении охранной зоны ПС 110/6 кВ «Сибирь-Гора». Просьбы устранить нарушения требований «Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» до сих пор не удовлетворены, – сообщили в компании.





– В разгар пожароопасного периода такое «соседство» влечет за собой повышенные риски. Чтобы исключить угрозу жизни и здоровью жителей близлежащих территорий, а также перебоев электроснабжения из-за возможного возгорания, необходимо в кратчайшие сроки перенести несанкционированную площадку ТБО. Очередное уведомление об этом направлено в администрацию района 24 мая 2023 года, – говорится в ответе на редакционный запрос.

В администрации Волгограда, в свою очередь, пояснили, что свалка, расположенная под линией ЛЭП, неоднократно зачищалась силами районных коммунальных служб. Однако через некоторое время здесь снова образовывались завалы, в том числе и из древесного мусора.

– В настоящее время районные власти совместно с регоператором решают вопрос о переносе контейнерной площадки из-под линии ЛЭП, – заявили в мэрии

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