Общество

«Все закончится взрывом ЛЭП»: в Волгограде регулярно горящая свалка грозит городу энергокатастрофой

Общество 08.06.2023 19:02
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08.06.2023 19:02


 

Жители частного сектора в Дзержинском районе Волгограда вот уже год пытаются избавиться от мусорной свалки, образовавшейся около контейнеров. Как рассказали V102.RU горожане, горы отходов рядом с контейнерами только растут, из-за чего в близлежащих дворах по ул. Днестровская и Енотаевская наблюдается нашествия крыс и мышей, а летом – огромных мух. Что еще хуже – соседствующая с ЛЭП мусорная площадка периодически горит и грозит энергетической катастрофой. 

– Мы уже неоднократно обращались и к регоператору, и в администрацию Дзержинского района, но никакого толка нет. В администрации района нам предложили отказаться от этой мусорки. Да мы согласны! Только что от этого изменится? Горы хлама ведь от этого никуда не испарятся! – возмущаются горожане. 


Мусорные завалы периодически загораются. Причем происходит это под высоковольтными линиями ЛЭП «Сибирь-Гора».

– Иногда тушим огонь своими силами, но чаще вызываем пожарных, –  рассказали жители частного сектора. – Только в этом году мусорка горела уже несколько раз. Боимся, что все закончится взрывом ЛЭП. Неужели убрать свалку дороже, чем потом восстанавливать электричество?

Редакция V102.RU обратилась за комментариями в администрацию Волгограда и в «Россети». В компании «Россети-Юг» V102.RU пояснили, что обеспокоены создавшейся ситуацией. 

– Администрация Дзержинского района Волгограда неоднократно официально проинформирована о нарушении охранной зоны ПС 110/6 кВ «Сибирь-Гора». Просьбы устранить нарушения требований «Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» до сих пор не удовлетворены, – сообщили в компании. 


– В разгар пожароопасного периода такое «соседство» влечет за собой повышенные риски. Чтобы исключить угрозу жизни и здоровью жителей близлежащих территорий, а также перебоев электроснабжения из-за возможного возгорания, необходимо в кратчайшие сроки перенести несанкционированную площадку ТБО. Очередное уведомление об этом направлено в администрацию района 24 мая 2023 года, – говорится в ответе на редакционный запрос. 

В администрации Волгограда, в свою очередь, пояснили, что свалка, расположенная под линией ЛЭП, неоднократно зачищалась силами районных коммунальных служб. Однако через некоторое время здесь снова образовывались завалы, в том числе и из древесного мусора. 

– В настоящее время районные власти совместно с регоператором решают вопрос о переносе контейнерной площадки из-под линии ЛЭП, – заявили в мэрии 

Фото читателей V102.RU

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