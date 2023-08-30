В Госселекционную среднюю школу Камышинского района Волгоградской области сегодня, 30 августа, за два дня до начала учебного года, привезли новую мебель взамен той, которую педагоги отказались брать по причине ее ветхости.
- Сегодня у нас просто праздник – привезли столы и стулья, конечно, не новые, но в очень добротном состоянии, - рассказала V102.RU учительница математики Ирина Писарева. – Стулья такие легкие, столы удобные для ребят из старших классов. Теперь им не надо будет сгибаться к низким партам. Ничего не исписано, все крепкое.
Ранее V102.RU сообщало о том, что на просьбы педагогов поменять старую мебель в школе в учреждение образования привезли рухлядь, которую списали в другой школе.
В частности, стулья оказались протертыми едва ли не до дыр, столы падали при попытке за них сесть. Кроме того, мебель была исписана не самыми литературными словами. Педагоги посчитали это оскорблением и заявили, что отказываются от такого «щедрого подарка».
Однако сегодня «недоразумение» было срочно исправлено. Теперь ученики сельской школы будут учиться за партами и сидеть на стульях, за которые не стыдно.
Напомним, как сообщало V102.RU,
педагог Госселекционной средней школы Ирины Писарева, которая и добивалась новой мебели, несколько месяцев вела борьбу за индексацию зарплат учителей Камышинского района и оплаты «Уроков о главном». Однако на учительницу написали анонимный донос с обвинением в травле одной из учениц. Районный комитет образования инициировал расследование, но обвинение оказалось ложным. Правда, перед педагогом никто не извинился. После скандала своей должности лишился Андрей Байрачный, который возглавлял комитет образования Камышинского района.