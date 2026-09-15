Вблизи ж/д путей под Волгоградом ликвидировали пожар





В городе Волжском Волгоградской области в ночь на 15 сентября на участке местности, расположенном между ж/д станцией «Трубная» и АО «Волжский трубный завод» произошло возгорание двух единиц подвижного состава.

Как сообщает ИА «Высота 102», пожар был оперативно ликвидирован. Об иных повреждениях не сообщается. Причины инцидента устанавливаются.

Отметим, что задержек в движении пассажирских поездов нет. Пострадавших нет. Работа станции и завода осуществляется в штатном режиме.

Читатели ИА «Высота 102» поделились видео с места происшествия. На кадрах отчётливо видно задымление и спецтранспорт оперативных служб.





В профильных службах инцидент официально пока не комментируют.