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Происшествия

Вблизи ж/д путей под Волгоградом ликвидировали пожар

Происшествия 15.09.2026 07:01
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15.09.2026 07:01


В городе Волжском Волгоградской области в ночь на 15 сентября на участке местности, расположенном между ж/д станцией «Трубная» и АО «Волжский трубный завод» произошло возгорание двух единиц подвижного состава.

Как сообщает ИА «Высота 102», пожар был оперативно ликвидирован. Об иных повреждениях не сообщается. Причины инцидента устанавливаются.

Отметим, что задержек в движении пассажирских поездов нет. Пострадавших нет. Работа станции и завода осуществляется в штатном режиме.

Читатели ИА «Высота 102» поделились видео с места происшествия. На кадрах отчётливо видно задымление и спецтранспорт оперативных служб. 



В профильных службах инцидент официально пока не комментируют.

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