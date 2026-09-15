Главное

Запрет депутатам на смену политориентации и право на мнение: изучаем переписанный устав Волгограда 3 тысячи в год: в Волгограде ввели резидентские разрешения на платных парковках В Волгоградской области до 3,4 млн увеличили выплаты за контракт с Минобороны Бочаров отменил фестиваль #ТриЧетыре в Волгограде из-за СВО «С вертолета выгружали тела»: волгоградцы стали очевидцами катастрофы с паромом на Кипре

Актуально

«Все эти годы ждал, что за ним придут»: следователь рассказал, как в Волгограде спустя 30 лет раскрыли жестокие убийства таксистов

«Это – наш ответ нацистам». Главы силовых структур открыли Вахту Памяти на месте «лагеря смерти» под Сталинградом

Новое сердце города: Привокзальная площадь стала точкой притяжения волгоградцев – фото

Федеральные новости

Федеральные новости
 В Ростове изменили правила выплат за повреждённые БПЛА автомобили
В Ростове-на-Дону скорректировали порядок предоставления компенсаций за автомобили, поврежденные в результате атак беспилотников и ракет. Главное изменение касается требований к получателям выплат: теперь материальная помощь предусмотрена только для граждан...
Федеральные новости
 Пассажирка скончалась в аэропорту Краснодара после рейса из Петербурга
Пожилая женщина летела из Санкт-Петербурга в Краснодар, когда ей стало плохо прямо на борту. Уже в воздухе её состояние начало стремительно ухудшаться, и по прибытии она первым делом обратилась...
Происшествия

Волгоградец прилетел из Антальи с запрещенным кастетом

Происшествия 15.09.2026 09:06
0
15.09.2026 09:06


Сотрудники таможенного поста Аэропорт Сталинград обнаружили кастет в багаже пассажира, прибывшего международным рейсом из Антальи. Как сообщили в Астраханской таможне, 53-летний россиянин для прохождения таможенного контроля выбрал «зеленый коридор», что позволяло ему не заполнять пассажирскую таможенную декларацию. Однако при досмотре чемодана таможенники нашли в багаже металлическое изделие серебристого цвета, похожее на кастет. Мужчина пояснил, что приобрел на рынке в Анталье открывалку для бутылок в форме кастета для личного пользования. Данный сувенир, по его утверждению,  продавался свободно.


Однако проведенная таможенная экспертиза признала находку холодным оружием ударно-раздробляющего действия. Перемещение такого товара через границу запрещено.

Товар изъят. Возбуждены дела об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 16.2 (недекларирования товаров) и ст. 16.3 КоАП РФ (несоблюдения запретов и ограничений на ввоз товара). Санкции статей предусматривают уплату штрафа и конфискацию предмета правонарушения.

Фото Астраханской таможни


Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Происшествия
15.09.2026 09:06
Происшествия 15.09.2026 09:06
Комментарии

0
Далее
Происшествия
15.09.2026 07:01
Происшествия 15.09.2026 07:01
Комментарии

0
Далее
Происшествия
14.09.2026 17:01
Происшествия 14.09.2026 17:01
Комментарии

0
Далее
Происшествия
14.09.2026 10:40
Происшествия 14.09.2026 10:40
Комментарии

0
Далее
Происшествия
13.09.2026 17:28
Происшествия 13.09.2026 17:28
Комментарии

0
Далее
Происшествия
13.09.2026 16:53
Происшествия 13.09.2026 16:53
Комментарии

0
Далее
Происшествия
13.09.2026 13:11
Происшествия 13.09.2026 13:11
Комментарии

0
Далее
Происшествия
13.09.2026 11:44
Происшествия 13.09.2026 11:44
Комментарии

0
Далее
Происшествия
12.09.2026 21:53
Происшествия 12.09.2026 21:53
Комментарии

0
Далее
Происшествия
12.09.2026 19:42
Происшествия 12.09.2026 19:42
Комментарии

0
Далее
Происшествия
12.09.2026 10:58
Происшествия 12.09.2026 10:58
Комментарии

0
Далее
Происшествия
11.09.2026 12:06
Происшествия 11.09.2026 12:06
Комментарии

0
Далее
Происшествия
11.09.2026 11:23
Происшествия 11.09.2026 11:23
Комментарии

0
Далее
Происшествия
11.09.2026 10:04
Происшествия 11.09.2026 10:04
Комментарии

0
Далее
Происшествия
10.09.2026 22:08
Происшествия 10.09.2026 22:08
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

11:31
В Ростове изменили правила выплат за повреждённые БПЛА автомобилиСмотреть фотографии
11:26
Пассажирка скончалась в аэропорту Краснодара после рейса из ПетербургаСмотреть фотографии
11:16
Сирены и громкоговорители включат для проверки в ВолжскомСмотреть фотографии
10:27
Семь волгоградцев с профтравмами получили спецавтомобилиСмотреть фотографии
10:20
Контролёр качества «КАУСТИКа» Екатерина Габитова стала лучшей в РоссииСмотреть фотографии
10:16
Волгоград получил 26 новых автобусов большого классаСмотреть фотографии
10:11
Волгоградцы назвали престижные профессии с высоким доходомСмотреть фотографии
09:54
Волгоградская область в седьмой раз примет «Всероссийскую ярмарку»Смотреть фотографии
09:40
В Волгоградской области установлены границы территории объектам культурного наследия федерального значенияСмотреть фотографии
09:09
В Волгоградской области выявлено 900 нарушений правил продаж вейпов и сигаретСмотреть фотографии
09:06
Волгоградец прилетел из Антальи с запрещенным кастетомСмотреть фотографии
08:51
Математика на стороне «Ротора»: прогноз на матч с «Текстильщиком»Смотреть фотографии
08:42
Вражеские дроны обошли стороной Волгоградскую область 15 сентябряСмотреть фотографии
08:26
Анна Сафонова стала новым руководителем ВолгоградстатаСмотреть фотографии
08:22
В чемпионате Волгоградской области по футболу кипят осенние страсти, интрига ещё живаСмотреть фотографии
08:10
Волгоград Арена вошла в тройку самых зрелищных спортобъектовСмотреть фотографии
07:23
В аэропорту Волгограда задерживаются столичные авиарейсыСмотреть фотографии
07:04
11-часовую беспилотную опасность отменили в Волгоградской областиСмотреть фотографии
07:01
Вблизи ж/д путей под Волгоградом ликвидировали пожарСмотреть фотографииCмотреть видео
06:42
В Волгоградской области за 8 месяцев заключено 9,1 тысячи браковСмотреть фотографии
06:11
Курс на похолодание: в Волгоградской области прогнозируются дожди и штормовое предупреждениеСмотреть фотографии
05:47
Под звуки сирен: волгоградцы провели тревожную ночьСмотреть фотографии
00:17
Отбой ракетной опасности: угроза атаки дронами ВСУ сохраняется в Волгограде и областиСмотреть фотографии
00:02
Новая угроза ракетной атаки ВСУ: в Волгограде и области звучат сиреныСмотреть фотографии
21:47
Волгоградцам разрешили покупать противогазы на всех членов семьиСмотреть фотографии
21:23
В аэропорту Волгограда начались задержки на фоне угроз БПЛАСмотреть фотографии
20:58
Дерматологи помогли волгоградской пенсионерке вовремя выявить ракСмотреть фотографии
20:36
Загрузка волгоградских отелей за 8 месяцев упала на 15%Смотреть фотографии
19:56
Ольга Бузова снимет реалити-шоу в волгоградском колледжеСмотреть фотографии
19:38
Житель Оренбурга получил 20 лет за подготовку теракта против командира ВС РФСмотреть фотографии
 