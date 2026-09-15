Волгоградец прилетел из Антальи с запрещенным кастетом

Сотрудники таможенного поста Аэропорт Сталинград обнаружили кастет в багаже пассажира, прибывшего международным рейсом из Антальи. Как сообщили в Астраханской таможне, 53-летний россиянин для прохождения таможенного контроля выбрал «зеленый коридор», что позволяло ему не заполнять пассажирскую таможенную декларацию. Однако при досмотре чемодана таможенники нашли в багаже металлическое изделие серебристого цвета, похожее на кастет. Мужчина пояснил, что приобрел на рынке в Анталье открывалку для бутылок в форме кастета для личного пользования. Данный сувенир, по его утверждению, продавался свободно.