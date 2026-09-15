Вражеские дроны обошли стороной Волгоградскую область 15 сентября

Несмотря на действующий ночью режим беспилотной опасности, вражеские дроны обошли стороной Волгоградскую область. По данным Минобороны, всего в регионах РФ уничтожили 222 дрона.
ПВО работало над акваторией Черного моря, в Орловской, Белгородской, Тульской, Воронежской, Брянской, Тамбовской, Ростовской, Курской, Липецкой, Рязанской, Самарской, Саратовской, Ульяновской, Калужской областях, в Республике Крым и Республике Татарстан.
Напомним, ночью в Волгограде объявлялась и ракетная опасность, сирены оповещали граждан об угрозе.