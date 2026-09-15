Вражеские дроны обошли стороной Волгоградскую область 15 сентября

Федеральные новости

Пассажирка скончалась в аэропорту Краснодара после рейса из Петербурга

Пожилая женщина летела из Санкт-Петербурга в Краснодар, когда ей стало плохо прямо на борту. Уже в воздухе её состояние начало стремительно ухудшаться, и по прибытии она первым делом обратилась...