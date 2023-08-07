В станице Волгоградской области ремонтируют дорогу, где ловили рыбу

Напомним,
В станице Нехаевская Волгоградской области начался ремонт «легендарной» улицы Мира. Как рассказали V102.RU местные жители, они и не чаяли, что, наконец-то, эту дорогу когда-нибудь сделают.
в октябре прошлого года улица Мира прославилась после публикации видеоролика, в котором местный житель закидывал в огромные лужи, образовавшиеся на дороге после дождей, удочку. По словам местных жителей, улицу заливало после каждых осадков, из-за чего пересечь ее было весьма проблематично. А волны от проезжавших автомобилей были такими, что водой заливало и близлежащие дворы.
По словам героя ролика, он таким необычным способом пытался привлечь внимание властей к состоянию дороги.
Фото читателей V102.RU