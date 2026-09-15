Под звуки сирен: волгоградцы провели тревожную ночь





Вечером 14 сентября, в 19:12 на территории Волгоградской области была объявлена беспилотная опасность. РСЧС Волгоградской области в очередной раз напомнила гражданам о необходимости соблюдать меры безопасности и по возможности выбрать комнату без окон. Согласно информации мониторинговых каналов, фиксации БПЛА были в Серафимовичском, Кумылженском, Алексеевском , Новоаннинском, Камышинском районах региона. В настоящее время угроза атаки беспилотников не отменена.



А в 23:46 была объявлена ракетная опасность. Сирены оповещали о необходимости спуститься в укрытия. В 00:13 был объявлен отбой ракетной опасности.



Отметим, аэропорт Волгограда работал в штатном режиме.





