Общество

Бастрыкин или чудо? Мешавшее инвалиду дерево в Волгограде срубили спустя четыре года

Общество 13.10.2023 10:21
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13.10.2023 10:21


Злоключения ветерана труда, инвалида II группы 82-летней Валентины Саркисовой, проживающей в доме № 24 по улице Циолковского в Ворошиловском районе Волгограда, наконец-то подошли к концу. По словам пенсионерки, она четыре года добивалась от УК «Ворошиловского района» спилить ветки деревьев, которые в буквальном смысле ломают ее имущество, и лишь после публикации V102.RU, а также упоминания главы СКР Бастрыкина ситуация разрешилась, правда весьма радикальным методом. 

— Пришли вчера часов в 11.00 из управляющей компании и срубили под корень все три дерева под окнами. Хотя до этого меня пугали штрафом в 150 тысяч рублей, если я самовольно обрежу мешающие мне ветки хотя бы на одном. Чудеса, да и только, — рассказывает пожилая женщина. 

К слову, пенсионерка, потерявшая всякую надежду на разрешение ее проблемы, приготовила обращение к главе СК РФ Александру Бастрыкину. 

Напомним, 82-летняя инвалид ранее сообщала, что уже на протяжении четырех лет она вела переписку с ООО «УК Ворошиловского района», которая никак не реагировала на жалобы по поводу угрожающих ее жилью деревьев, растущих рядом с домом. При сильном ветре ветки с размаху бились в окно — предыдущее остекление пришлось демонтировать из-за разрушений. 

Скриншот: Google Maps

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