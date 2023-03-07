Общество

Гендиректор «Ситиматик-Волгоград» извинился перед инвалидом за ошибочное требование долга

Общество 07.03.2023 12:38
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07.03.2023 12:38


В компании «Ситиматик-Волгоград» прокомментировали ситуацию, в которую попала жительница Михайловки Татьяна Мусиенко, с которой регоператор требовал погашения долга в размере 7 тысяч рублей. 

Напомним, ИА «Высота 102» сообщало о том, что жительнице Михайловки Татьяне Мусиенко звонили с требованием оплатить долг в  размере за вывоз мусора. При этом у женщины, являющейся инвалидом третьей группы, проживающей по адресу ул. Циолковского, 5, никаких задолженностей не было. Выяснилось, что долг числится за домом №5 по переулку Циолковского. Об этом Татьяна Мусиенко проинформировала специалистов офиса регоператора в Михайловке. Однако женщине предложили доказать данный факт, предоставив правоустанавливающие документы на чужую собственность, чего женщина сделать не могла, так как не являлась хозяйкой дома по переулку Циолковского, 5. 

После выхода публикации 3 марта Татьяна Мусиенко в этот же вечер сообщила, что вопрос урегулирован, а руководитель компании «Ситиматик-Волгоград» принес ей извинения. 

– Я от отчаяния обратилась в вашу редакцию, – поделилась женщина. – Ведь, оказалось, эту ситуацию можно было разрешить очень быстро, без привлечения СМИ, если бы к моему заявлению в «Ситиматик-Волгоград» отнеслись более внимательно и оказали реальную помощь, а не отправили меня за справками, которые мне никто дать не мог. 

Как сообщили ИА «Высота 102» в компании «Ситиматик-Волгоград» в ответе на редакционный запрос, на сегодня проблема действительно разрешена. 

– В настоящее время телефон потребителя Татьяны Мусиенко исключен из списка информирования потребителей об оплате услуги обращения с ТКО и карточки лицевого счета по адресу переулок Циолковского, 5, – цитата из документа. 

В компании регоператора также заявили, что генеральный директор ООО «Ситиматик-Волгоград» Алексей Степанов лично связался с потребителем и принес извинения за доставленные неудобствва. 

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