В Дзержинском районе Волгограда сегодня, 9 июня, после публикации на сайте ИА «Высота 102» приступили к ликвидации свалки на ул. Енотаевской. Напомним, накануне местные жители сообщили о том, что отходы – бытовой мусор и ветки – не только отравляют им жизнь, но и угрожают городу энергетической катастрофой – вблизи высоковольтных проводов регулярно происходят пожары.

– Сегодня работники районной коммунальной службы при участии регионального оператора «Ситиматик-Волгоград» приступили к уборке мусора, – сообщили ИА «Высота 102» в администрации Волгограда. – В настоящее время решается вопрос о переносе площадки для сбора бытовых отходов.





По словам жителей улиц Днестровская и Енотаевская, они неоднократно и не один год обращались с жалобами на опасную свалку и в администрацию Дзержинского района, и к региональному оператору. Однако с начала только этого года мусор горел уже несколько раз, создавая угрозу энергетическим объектам.

– Администрация Дзержинского района Волгограда неоднократно официально проинформирована о нарушении охранной зоны ПС 110/6 кВ «Сибирь-Гора». Просьбы устранить нарушения требований «Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон», до сих пор не удовлетворены, – сообщали также в компании «Россети».