Спорт

В Волгограде свалку, регулярно горящую рядом с ЛЭП, убирают после публикации в СМИ

Спорт 09.06.2023 12:51
0
09.06.2023 12:51


В Дзержинском районе Волгограда сегодня, 9 июня, после публикации на сайте ИА «Высота 102» приступили к ликвидации свалки на ул. Енотаевской. Напомним, накануне местные жители сообщили о том, что отходы – бытовой мусор и ветки – не только отравляют им жизнь, но и угрожают городу энергетической катастрофой – вблизи высоковольтных проводов регулярно происходят пожары. 

– Сегодня работники районной коммунальной службы при участии регионального оператора «Ситиматик-Волгоград» приступили к уборке мусора, – сообщили ИА «Высота 102» в администрации Волгограда. – В настоящее время решается вопрос о переносе площадки для сбора бытовых отходов. 



По словам жителей улиц Днестровская и Енотаевская, они неоднократно и не один год обращались с жалобами на опасную свалку и в администрацию Дзержинского района, и к региональному оператору. Однако с начала только этого года мусор горел уже несколько раз, создавая угрозу энергетическим объектам. 

– Администрация Дзержинского района Волгограда неоднократно официально проинформирована о нарушении охранной зоны ПС 110/6 кВ «Сибирь-Гора». Просьбы устранить нарушения требований «Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон», до сих пор не удовлетворены, – сообщали также в компании «Россети». 

Видео: предоставлено администрацией Волгограда 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Спорт
09.06.2023 07:35
Спорт 09.06.2023 07:35
Комментарии

0
Далее
Спорт
08.06.2023 21:24
Спорт 08.06.2023 21:24
Комментарии

0
Далее
Спорт
08.06.2023 13:43
Спорт 08.06.2023 13:43
Комментарии

0
Далее
Спорт
06.06.2023 12:12
Спорт 06.06.2023 12:12
Комментарии

0
Далее
Спорт
05.06.2023 21:28
Спорт 05.06.2023 21:28
Комментарии

0
Далее
Спорт
05.06.2023 16:16
Спорт 05.06.2023 16:16
Комментарии

0
Далее
Спорт
05.06.2023 08:19
Спорт 05.06.2023 08:19
Комментарии

0
Далее
Спорт
04.06.2023 19:37
Спорт 04.06.2023 19:37
Комментарии

0
Далее
Спорт
03.06.2023 14:57
Спорт 03.06.2023 14:57
Комментарии

0
Далее
Спорт
02.06.2023 21:45
Спорт 02.06.2023 21:45
Комментарии

0
Далее
Спорт
29.05.2023 22:08
Спорт 29.05.2023 22:08
Комментарии

0
Далее
Спорт
29.05.2023 19:53
Спорт 29.05.2023 19:53
Комментарии

0
Далее
Спорт
28.05.2023 21:27
Спорт 28.05.2023 21:27
Комментарии

0
Далее
Спорт
27.05.2023 20:19
Спорт 27.05.2023 20:19
Комментарии

0
Далее
Спорт
27.05.2023 14:51
Спорт 27.05.2023 14:51
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

12:51
В Волгограде свалку, регулярно горящую рядом с ЛЭП, убирают после публикации в СМИСмотреть фотографииCмотреть видео
12:49
«Росгосстрах» в первом квартале 2023 года укрепил свое лидерство в классическом страховании домов и дачСмотреть фотографии
12:44
Волгоградец в долгах и без одежды угрожал облить кислотой менеджера офиса микрозаймов: видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
12:00
«Нет балконов - нет проблем»: волгоградцы пожаловались омбудсмену на хитрую УКСмотреть фотографии
11:44
В Волгоградской области из горящей квартиры по звонку спасли котаСмотреть фотографии
11:28
Конкурс профмастерства в АО «КАУСТИК» собирает рекордное количество участниковСмотреть фотографии
11:07
В Волгограде запустили чат-бот для сообщений о бездомных собакахСмотреть фотографии
10:57
«Непригодны даже для оформления»: сотрудники музея-заповедника в Кировском районе осмотрели пилоны с Мамаева курганаСмотреть фотографии
10:44
Росприроднадзор требует закрыть переполненный мусором полигон под ВолгоградомСмотреть фотографии
10:26
Лесничий из Волгоградской области пустил 48 вязов на дроваСмотреть фотографии
10:11
Полицейские в Волгограде нашли мать скитавшегося по улицам 4-летнего ребенкаСмотреть фотографии
09:41
В Волгограде водитель на самокате сбил ребенка и убежалСмотреть фотографии
09:33
В Волгограде на остановке под видеонаблюдением ограбили юношуСмотреть фотографии
09:31
В оросительном канале под Волгоградом обнаружен труп пропавшего 2 июня мужчиныСмотреть фотографии
09:30
«Ростелеком» охватил оптикой очередные два населенных пункта в Волгоградской областиСмотреть фотографии
08:19
Бастрыкина шокировали условия проживания волгоградки с детьми в аварийном домеСмотреть фотографииCмотреть видео
08:17
Росстат: АИ-98 подорожал за неделю на 26 копеек в Волгоградской областиСмотреть фотографии
07:35
Волгоградская гандболистка Варвара Семина стала открытием чемпионатаСмотреть фотографии
22:01
В Волгограде прохожие нашли на улице 4-летнего беспризорникаСмотреть фотографии
21:24
Алексей Стукалов обрисовал ближайшее будущее волгоградского «Ротора»Смотреть фотографии
20:56
В Волгоградской области запустили квадрокоптеры для поиска свалокСмотреть фотографии
20:22
В Волгограде Renault врезался в маршрутку №260 и сбил пешеходов: видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
20:05
66% жителей ЮФО считают главным достоинством работодателя высокую зарплатуСмотреть фотографии
19:59
Андрей Бочаров принял участие в совещании с Маратом ХуснуллинымСмотреть фотографии
19:49
Тело убившего сожительницу волгоградца нашли в ИК-26Смотреть фотографии
19:48
В Волгоградской области подорожали куры, молоко и морковьСмотреть фотографии
19:02
«Все закончится взрывом ЛЭП»: в Волгограде регулярно горящая свалка грозит городу энергокатастрофойСмотреть фотографии
18:49
Под Волгоградом без иностранцев за 4,5 млн отремонтируют бомбоубежищеСмотреть фотографии
18:24
В Волгограде четыре предприятия планируют переход на природосберегающие технологииСмотреть фотографии
17:21
В Волжском 4-летняя девочка выпала из окнаСмотреть фотографии
 