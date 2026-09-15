Анна Сафонова стала новым руководителем Волгоградстата

Напомним, в июне 2026 года Александр Чунаков, возглавлявший Волгоградстат, покинул свою должность по собственному желанию. Врио руководителя стала Анна Сафонова. Ранее она была заместителем Чунакова.

Справка. Анна Сафонова родилась в 1991 году в Волгограде. В 2012 году окончила Волгоградский государственный университет по направлению подготовки бакалавров «Экономика», в 2014 году – магистратуру по направлению «Финансы и кредит». В 2022 году завершила обучение в магистратуре Волгоградского института управления – филиала РАНХиГС по направлению подготовки «Юриспруденция». С 2017 года работает в Волгоградстате на руководящих должностях.