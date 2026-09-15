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Общество

В Волгоградской области выявлено 900 нарушений правил продаж вейпов и сигарет

Общество 15.09.2026 09:09
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15.09.2026 09:09


Управление Роспотребнадзора по Волгоградской области опубликовало итоги проверки рынка табачных изделий и никотиносодержащей продукции за 2026 год. При выявлении нарушений маркировки сотрудники службы немедленно проводят контрольные закупки, не требуя предварительного одобрения прокуратуры. За отчетный период было осуществлено свыше 50 таких контрольных закупок.

Анализ данных, собранных в системе, показал наличие отклонений, таких как продажа незарегистрированных кодов и работа без необходимой регистрации участников. Предпринимателям было выдано около 70 предупреждений. Также проводились проверки по индикаторам риска с предварительным согласованием с прокуратурой. Было зафиксировано более 100 таких индикаторов, и проведено свыше 90 проверок.

С начала года было осмотрено более 11 тысяч единиц продукции, из которых около 900 оказались в продаже с нарушениями. Среди выявленных нарушений: отсутствие Data-Matrix кодов, использование поддельных кодов, торговля без регистрации в системе, выкладка продукции в открытом доступе вместо закрытых боксов, занижение цен и скрытая реклама.

Санитарные врачи составили около 120 протоколов, а штрафы превысили 800 тысяч рублей. Ведомство подало 8 административных исков о блокировке нелегальных онлайн-площадок по продаже такой продукции, все из которых были удовлетворены. Кроме того, было подано 7 исков в защиту прав потребителей.

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