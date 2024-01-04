



В Волгограде 50-летний мужчина вынужден был обратиться за помощью к сотрудникам полиции после того как перевел неизвестным людям миллион рублей. Крупную сумму денег волгоградец оформил в кредит после заманчивого звонка на мобильный.

По информации ГУ МВД России по Волгоградской области с заявлением пострадавший обратился в отдел полиции Тракторозаводского района.

– По предложению неизвестного, представившегося брокером, житель Волгограда решил вложить деньги в ценные бумаги. Оформив кредит, он перевел на продиктованный расчетный счет почти миллион рублей. Обещанной выгоды, как и собственных средств, волгоградец обратно так и не получил, – рассказали ИА «Высота 102» в пресс-службе главка полиции. – По данному факту возбуждено уголовное дело, полицейские устанавливают личность мошенника.

Одновременно полиция обращается к волгоградцам с очередным призывам не доверять незнакомцам, которые звонят на телефон и под разными предлогами склоняют к совершению денежных операция.

– Уважаемые граждане, не берите кредиты по указанию неизвестных лиц и не переводите деньги. Не верьте неизвестным, предлагающим мгновенную прибыль от инвестирования. Если вам поступили подобные звонки, незамедлительно прекращайте разговор. Будьте бдительны, – советуют в главке.