Спорт

«Ротор» 4 января начал второй сбор в Крымске

Спорт 04.01.2024 17:08
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04.01.2024 17:08


Волгоградский «Ротор» сегодня, 4 января, начал второй тренировочный сбор в Крымске. В Краснодарском крае сине-голубые будут работать до 12 января, сообщает V102.RU со ссылкой на пресс-службу клуба.

На очередной этап подготовки к сезону тренерский штаб вызвал 27 футболистов.

Вратари — Аверкиев, Литвенок, Олейник, Чагров.

Защитники — Донцов, Зуйков, Никитин, Пелих, Прищепа, Тарин, Шильников, Шумских, Лутцев.

Полузащитники — Ахмедханов, Болотин, Гаджимурадов, Дворецков, Завезён, Камлашев, Пяткин, Трифонов, Шаталов, Шмаков.

Нападающие — Агеев, Арсентьев, Сафронов, Лаврищев.

Сергей Попков дал шанс проявить себя нескольким игрокам из молодежного состава, в число которых входят Игорь Олейник, Егор Тарин, Артем Лутцев и Сергей Болотин. Отметим, что на данный момент на сборах отсутствует форвард Рашид Магомедов, восстанавливающийся после травмы. В то же время начал работу с командой новичок Дмитрий Лаврищев. Напомним, что нападающий официально перешел в «Ротор» 29 декабря.

На втором сборе у волгоградского клуба запланированы два товарищеских матча — 8 и 12 января. Соперником по второму поединку предварительно станет любительский коллектив «Виста» из Геленджика. 

Напомним, третий сбор волгоградцы планируют провести в Турции.

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