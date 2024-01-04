



Жительница Волгограда после отдыха в караоке-клубе в Дзержинском районе была вынуждена идти в местный отдел полиции без своей норковой шубы. По информации ГУ МВД России по Волгоградской области, дорогостоящая часть ее модного образа была похищена из гардероба заведения.

– 3 января в отдел полиции Дзержинского района с заявлением о краже обратилась 47-летняя женщина. С ее слов, накануне она проводила досуг в караоке-клубе по улице Рокоссовского. Собираясь ночью домой, волгоградка обнаружила отсутствие в гардеробе своей норковой шубы, – рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области. – Оперативниками уголовного розыска по подозрению в краже был задержан мужчина.

Известно, что задержанным оказался ровесник пострадавшей – 47-летний житель Волгограда. Норковая шуба уже вернулась к своей хозяйке.

Сотрудниками полиции решается вопрос о возбуждении уголовного дела.