Происшествия

Волгоградка осталась без норковой шубы после похода в караоке-клуб «Селфи»

Происшествия 04.01.2024 12:46
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04.01.2024 12:46


Жительница Волгограда после отдыха в караоке-клубе в Дзержинском районе была вынуждена идти в местный отдел полиции без своей норковой шубы. По информации ГУ МВД России по Волгоградской области, дорогостоящая часть ее модного образа была похищена из гардероба заведения. 

– 3 января в отдел полиции Дзержинского района  с заявлением о краже обратилась 47-летняя женщина.  С ее слов, накануне она проводила досуг в караоке-клубе по улице Рокоссовского. Собираясь ночью домой, волгоградка обнаружила отсутствие в гардеробе своей норковой шубы, – рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области. – Оперативниками уголовного розыска по подозрению в краже был задержан мужчина. 

Известно, что задержанным оказался ровесник пострадавшей – 47-летний житель Волгограда. Норковая шуба уже вернулась к своей хозяйке. 

Сотрудниками полиции решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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