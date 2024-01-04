Под Волгоградом на видео попало жесткое ДТП с выбежавшим на дорогу мужчиной





В городе Волжском Волгоградской области сотрудники полиции выясняют обстоятельства ДТП, в результате которого пострадал 36-летний мужчина. Момент наезда на волжанина зафиксировали камеры дорожного видеонаблюдения – судя по кадрам пострадавший выбежал на дорогу прямо перед ехавшей на него иномаркой.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Волгоградской области, ДЬП произошло 3 января на улице Ленина.

– По предварительным, в 23.10 42-летний водитель, управляя автомашиной Skoda Octavia напротив дома 122 А по ул. Ленина совершил наезд на 36-летнего мужчину, переходившего проезжую часть дороги не в установленном для этого месте, но в зоне видимости пешеходного перехода. В результате ДТП пешеход доставлен в больницу, – сообщили в главке полиции. – Все обстоятельства ДТП выясняются.

Судя по кадрам с камер, пострадавший торопился к машине, стоявшей на аварийке в среднем ряду. Вероятнее всего, мужчина надеялся перебежать дорогу до того, как поток начнет движение после разрешающего сигнала светофора.

Фото, видео: ГУ МВД России по Волгоградской области