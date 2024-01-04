Происшествия

Под Волгоградом на видео попало жесткое ДТП с выбежавшим на дорогу мужчиной

Происшествия 04.01.2024 10:04
0
04.01.2024 10:04


В городе Волжском Волгоградской области сотрудники полиции выясняют обстоятельства ДТП, в результате которого пострадал 36-летний мужчина. Момент наезда на волжанина зафиксировали камеры дорожного видеонаблюдения – судя по кадрам пострадавший выбежал на дорогу прямо перед ехавшей на него иномаркой. 

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Волгоградской области, ДЬП произошло 3 января на улице Ленина. 

– По предварительным, в 23.10 42-летний водитель, управляя автомашиной Skoda Octavia напротив дома 122 А по ул. Ленина совершил наезд на 36-летнего мужчину, переходившего проезжую часть дороги не в установленном для этого месте, но в зоне видимости пешеходного перехода. В результате ДТП пешеход доставлен в больницу, – сообщили в главке полиции. – Все обстоятельства ДТП выясняются. 

Судя по кадрам с камер, пострадавший торопился к машине, стоявшей на аварийке в среднем ряду. Вероятнее всего, мужчина надеялся перебежать дорогу до того, как поток начнет движение после разрешающего сигнала светофора. 

Фото, видео: ГУ МВД России по Волгоградской области 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Происшествия
04.01.2024 13:19
Происшествия 04.01.2024 13:19
Комментарии

0
Далее
Происшествия
04.01.2024 12:46
Происшествия 04.01.2024 12:46
Комментарии

0
Далее
Происшествия
03.01.2024 16:52
Происшествия 03.01.2024 16:52
Комментарии

0
Далее
Происшествия
03.01.2024 12:14
Происшествия 03.01.2024 12:14
Комментарии

0
Далее
Происшествия
02.01.2024 19:44
Происшествия 02.01.2024 19:44
Комментарии

0
Далее
Происшествия
02.01.2024 18:27
Происшествия 02.01.2024 18:27
Комментарии

0
Далее
Происшествия
02.01.2024 17:51
Происшествия 02.01.2024 17:51
Комментарии

0
Далее
Происшествия
02.01.2024 14:41
Происшествия 02.01.2024 14:41
Комментарии

0
Далее
Происшествия
02.01.2024 13:34
Происшествия 02.01.2024 13:34
Комментарии

0
Далее
Происшествия
02.01.2024 11:46
Происшествия 02.01.2024 11:46
Комментарии

0
Далее
Происшествия
02.01.2024 11:24
Происшествия 02.01.2024 11:24
Комментарии

0
Далее
Происшествия
02.01.2024 11:03
Происшествия 02.01.2024 11:03
Комментарии

0
Далее
Происшествия
02.01.2024 08:55
Происшествия 02.01.2024 08:55
Комментарии

0
Далее
Происшествия
01.01.2024 10:04
Происшествия 01.01.2024 10:04
Комментарии

0
Далее
Происшествия
31.12.2023 12:52
Происшествия 31.12.2023 12:52
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

13:19
Названа причина экстренной посадки в Волгограде рейса Москва – МахачкалаСмотреть фотографии
12:46
Волгоградка осталась без норковой шубы после похода в караоке-клуб «Селфи»Смотреть фотографии
12:31
Жители Волгоградской области в новом году переизберут тысячи депутатовСмотреть фотографии
11:27
Материнский капитал в Волгограде вырос на 7,5% до 834 тыс. рублейСмотреть фотографии
11:12
В Волгограде на уборку первого в новом году снега вывели 67 спецмашинСмотреть фотографии
10:53
В Волгограде полицейские исполнили давнюю мечту 10-летнего школьникаСмотреть фотографии
10:04
Под Волгоградом на видео попало жесткое ДТП с выбежавшим на дорогу мужчинойСмотреть фотографии
09:46
Кинологи призвали волгоградцев защитить собак от безудержного весельяСмотреть фотографии
09:25
Разборки в стиле 90-х: самые громкие и жестокие преступления против волгоградцев в 2023 годуСмотреть фотографии
09:07
Путин отметил госнаградами электромеханика и исследователя из Волгоградской областиСмотреть фотографии
08:36
Очень сильный гололед прогнозируют синоптики в районах Волгоградской областиСмотреть фотографии
08:23
Волгоградский митрополит назвал богопротивным изображение дракона и призвал отказаться от негоСмотреть фотографии
21:27
В Волжском инспектора ФСИН поймали с наркотиками для осужденного водителяСмотреть фотографии
20:24
Минобороны отчиталось о числе желающих заключить контракт с ВС РФСмотреть фотографии
19:33
Генсек РФС: Волгоград не сможет принять финал Кубка России по футболуСмотреть фотографии
18:33
Истории с жестоким избиением волгоградца дали ход после публикации «Высоты 102»Смотреть фотографии
16:52
На севере Волгограда у остановки загорелась иномарка: видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
15:49
К зданию Главпочтамта в Волгограде стянули экстренные службыСмотреть фотографии
14:58
Прокуратура займется пассажирами экстренно севшего в Волгограде бортаСмотреть фотографии
14:38
Житель Волгоградской области сорвал куш в миллион рублей и ушел на дноСмотреть фотографии
13:33
Губернатор протестировал эскалатор и встал на защиту волгоградцевСмотреть фотографии
12:14
В аэропорту Волгограда экстренно сел борт Москва — МахачкалаСмотреть фотографии
11:36
Бочаров проверит станцию СТ «Комсомольская» в ВолгоградеСмотреть фотографии
11:03
В Волгоградской области до конца суток ввели желтый уровень опасностиСмотреть фотографии
10:00
В Волжском с 3 января изменили схему движенияСмотреть фотографии
09:32
«Зайчик запел "Не сыпь мне соль на рану"»: волгоградцы – о трогательных и смешных моментах Нового годаСмотреть фотографии
09:03
В Волгоградской области резко похолодает до -20ºСмотреть фотографии
08:22
Стали известны подробности странного исчезновения мужчины под Волгоградом. Ищут всем миромСмотреть фотографии
21:04
В Волгограде ветеринары спасли лапу попавшего в капкан бездомышаСмотреть фотографии
19:44
41-летний житель Волжского пропал перед Новым годомСмотреть фотографии
 