Генсек РФС: Волгоград не сможет принять финал Кубка России по футболу

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов в интервью изданию «Спорт-Экспресс» усомнился в возможности проведения финала Кубка России в 2024 году на стадионе «Волгоград Арена», сообщает V102.RU.

— Будет решение исполкома, на котором определится место проведения финала Кубка. Есть очевидные ограничения — на этом стадионе должна работать система идентификации болельщиков. Потому в Волгограде и Саранске матч уже нельзя будет провести, — цитирует генсека информагентство.

По словам Митрофанова, финальная игра должна пройти на большом стадионе, вмещающем от 40 тысяч болельщиков. Спортивный функционер отмечает, что он надеется, что финал в этом году станет для людей таким же праздником, как и в два предыдущих года.

Центр выдачи паспортов болельщика чемпионата мира по футболу в Волгограде открыли в 2018 году. Получить FAN ID должен был любой зритель, который приобрел билет хотя бы на один матч ЧМ. В 2023 году без оформления карты болельщика невозможно посетить матчи чемпионата России по футболу среди мужчин и финального матча Кубка России по футболу среди мужчин. В ноябре 2022 года Волгоградская область подключилась к новому цифровому сервису для посещения футбольных матчей — «Карта болельщика». Номер карты потребуется при покупке билетов и абонементов, а также оформлении права доступа на стадион по аккредитации.

Напомним, что 20 ноября 2023 года на стадионе «Волгоград Арена» состоялся матч между сборными России и Кубы, который стал самым посещаемым для российской сборной в этом году. На стадион пришли 40 706 зрителей. Товарищеский матч, завершившийся разгромной победой хозяев 8:0, войдет в Книгу рекордов России — в этой игре за российскую команду забили восемь разных футболистов, что не встречалось раньше в истории.

Отметим также, что в противоборстве с кубинскими футболистами россиянам не хватило одного гола, чтобы повторить результат своего самого крупного выигрыша 9:0 у сборной Сан-Марино в 2019 году в рамках отборочного турнира чемпионата Европы.

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»