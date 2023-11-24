Спорт

Матч России и Кубы в Волгограде включат в Книгу рекордов

Спорт 24.11.2023 15:36
0
24.11.2023 15:36


Товарищеский матч сборных России и Кубы, который состоялся 20 ноября на Волгоград Арене и завершился разгромной победой хозяев 8:0,  войдёт в Книгу рекордов России, сообщает V102.RU на ссылкой на «Чемпионат».
 
В этой игре за российскую  команду забили восемь разных футболистов. Такого раньше в истории ещё не случалось. Забитыми мячами отметились Иван Обляков, Александр Головин, Антон Миранчук, Александр Сильянов, Александр Соболев, Данил Пруцев, Никита Кривцов и Андрей Мостовой. Планируется, что рекорд будет официально зарегистрирован на специальной церемонии, в которой могут принять участие главный тренер сборной России и руководство РФС.
 
Напомним,  матч 20 ноября стал самым посещаемым для российской сборной в этом году. На стадион в этот вечер пришли 40 706 зрителей. Отметим также,  что в победной встрече со сборной Кубы россиянам не хватило одного гола, чтобы повторить результат своего самого крупного выигрыша 9:0 у сборной Сан-Марино в 2019 году в рамках отборочного турнира чемпионата Европы.  

Фото Павла Мирошкина/V102.RU

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Спорт
23.11.2023 16:13
Спорт 23.11.2023 16:13
Комментарии 0

0
Далее
Спорт
23.11.2023 08:53
Спорт 23.11.2023 08:53
Комментарии

0
Далее
Спорт
22.11.2023 14:12
Спорт 22.11.2023 14:12
Комментарии

0
Далее
Спорт
21.11.2023 21:12
Спорт 21.11.2023 21:12
Комментарии

0
Далее
Спорт
21.11.2023 11:57
Спорт 21.11.2023 11:57
Комментарии

0
Далее
Спорт
21.11.2023 08:52
Спорт 21.11.2023 08:52
Комментарии

0
Далее
Спорт
20.11.2023 21:31
Спорт 20.11.2023 21:31
Комментарии

0
Далее
Спорт
20.11.2023 21:20
Спорт 20.11.2023 21:20
Комментарии

0
Далее
Спорт
20.11.2023 20:10
Спорт 20.11.2023 20:10
Комментарии

0
Далее
Спорт
20.11.2023 19:36
Спорт 20.11.2023 19:36
Комментарии

0
Далее
Спорт
20.11.2023 17:17
Спорт 20.11.2023 17:17
Комментарии

0
Далее
Спорт
20.11.2023 14:56
Спорт 20.11.2023 14:56
Комментарии

0
Далее
Спорт
20.11.2023 08:18
Спорт 20.11.2023 08:18
Комментарии

0
Далее
Спорт
19.11.2023 21:57
Спорт 19.11.2023 21:57
Комментарии

0
Далее
Спорт
19.11.2023 15:07
Спорт 19.11.2023 15:07
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

17:07
«На берегу лежал ее костыль»: под Волгоградом к поиску пропавшей 2 ноября пенсионерки подключились водолазыСмотреть фотографии
17:04
«А деньги кто вернет?»: требования к детям-пассажирам смягчат после скандалов в аэропорту ВолгоградаСмотреть фотографии
16:59
На юге Волгограда отремонтируют 600 метров трамвайных путейСмотреть фотографии
16:42
Суд лишил работы главу поселения в Волгоградской области из-за коррупцииСмотреть фотографии
16:01
Стало известно состояние волгоградцев после лобового ДТП на трассеСмотреть фотографии
15:36
Матч России и Кубы в Волгограде включат в Книгу рекордовСмотреть фотографии
14:39
Первые в России: волгоградские стендеры для отгрузки на танкеры жидкого аммиака заменяют импортСмотреть фотографии
13:50
Уезжавший в Москву мужчина умер на автовокзале ВолгоградаСмотреть фотографии
13:42
«У него сил не хватило»: онкобольные жалуются на ломающийся лифт в поликлинике Михайловской ЦРБСмотреть фотографии
13:10
Черная пятница в билайне: время удивительных скидокСмотреть фотографии
13:04
Волгоградка подожгла дом соседки из-за ревностиСмотреть фотографии
11:54
Главу Калача-на-Дону Сарычева оштрафовали за игнорирование проблемы ЖКХСмотреть фотографии
11:04
Жителя Котово нашли мертвым после монтажа насосаСмотреть фотографии
10:55
Плату за детские сады в Волгоградской области ограничили в 2024 годуСмотреть фотографии
10:38
Банк Уралсиб вошел в Топ-10 рейтинга самых выгодных вкладов на годСмотреть фотографии
10:06
В лобовом ДТП в Волгоградской области погибли два человека: видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
09:22
Губернатор Бочаров прокомментировал атаку БПЛА под ВолгоградомСмотреть фотографии
09:19
JAC T8 PRO: путешествие по бездорожью, или почему пикапы - это ваш выборСмотреть фотографии
08:56
Застрявшим в прошлом водителям запретили выезд на волгоградские дорогиСмотреть фотографии
08:44
Семеро волгоградцев завоевали спецпризы детско-юношеской премии РосприроднадзораСмотреть фотографии
08:35
В Волжском впервые пересадили печень 16-летней девушкеСмотреть фотографии
08:16
В Волгограде расчистили дороги для общественного транспортаСмотреть фотографии
07:51
В Волгоградской области три беспилотника атаковали Котлубань. Один сбитСмотреть фотографии
21:17
В Волгоградской области прогнозируют -11° и снегодождьСмотреть фотографии
20:41
Стройку новой скоростной трассы в Волго-Ахтубинской пойме сняли с высотыСмотреть фотографии
19:41
Опубликована программа международного фестиваля доккино «RT.Док: Время героев» в ВолгоградеСмотреть фотографии
18:54
Под Волгоградом пресекли захват земли в акватории пруда на реке ГрачиСмотреть фотографии
18:04
В Волгограде двухэтажка затрещала по швамСмотреть фотографии
17:31
«Боимся озвучивать суммы»: под Волгоградом прикрывают бюджетный набор в школы искусствСмотреть фотографии
17:22
Рабочая группа по СВО предложила расширить льготы добровольцамСмотреть фотографии
 