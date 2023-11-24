Матч России и Кубы в Волгограде включат в Книгу рекордов





Товарищеский матч сборных России и Кубы, который состоялся 20 ноября на Волгоград Арене и завершился разгромной победой хозяев 8:0, войдёт в Книгу рекордов России, сообщает V102.RU на ссылкой на «Чемпионат».



Напомним, матч 20 ноября стал самым посещаемым для российской сборной в этом году. На стадион в этот вечер пришли 40 706 зрителей. Отметим также, что в победной встрече со сборной Кубы россиянам не хватило одного гола, чтобы повторить результат своего самого крупного выигрыша 9:0 у сборной Сан-Марино в 2019 году в рамках отборочного турнира чемпионата Европы.





Фото Павла Мирошкина/V102.RU

В этой игре за российскую команду забили восемь разных футболистов. Такого раньше в истории ещё не случалось. Забитыми мячами отметились Иван Обляков, Александр Головин, Антон Миранчук, Александр Сильянов, Александр Соболев, Данил Пруцев, Никита Кривцов и Андрей Мостовой. Планируется, что рекорд будет официально зарегистрирован на специальной церемонии, в которой могут принять участие главный тренер сборной России и руководство РФС.