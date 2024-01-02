В Волгоградской области заболеваемость COVID-19 пошла на спад

Здравоохранение 02.01.2024 15:47
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02.01.2024 15:47
По данным лабораторного центра Роспотребнадзора за период с 25 по 31 декабря в Волгоградской области диагноз COVID-19 подтвердился у 653 человек. Об этом сообщает V102.RU со ссылкой на данные регионального оперштаба от 2 января 2024 года.Это меньше, чем было в промежуток с 18 по 24 декабря. Тогда в регионе был зафиксирован пик заболеваемости – 732 человек. При этом количество жителей региона с диагнозом COVID-19 заметно увеличивалось в течение всего декабря.
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