В Волгограде в ночном массовом ДТП пострадали четверо

Происшествия 02.01.2024 13:34
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02.01.2024 13:34
В Ворошиловском районе Волгограда в ДТП с участием трех автомобилей пострадали четыре человека. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД по Волгоградской области, массовая авария произошла 1 января в 4-00 ч.- По предварительной информации, 22-летний водитель, управляя автомашиной Лада Гранта, напротив дома 118 по ул. Череповецкая не справился с управлением и совершил выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, где совершил столкновение с другой автомашиной Лада Гранта под управлением 48-летнего водителя, - пояснили в главке.
После столкновения Лада Гранта, водителем которой был молодой человек, врезалась и в Renault Logan. В результате ДТП 48-летний водитель Лады Гранты, его 47-летний и 15-летний пассажиры, а также 22-летний водитель вылетевшего на встречку отечественного автомобиля доставлены в медучреждение.
Фото ГУ МВД по Волгоградской области
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