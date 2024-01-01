Директор фирмы ООО «Восток» в Волгоградской области признан виновным в мошенничестве с поставками оборудования в ИК-25 и приговорен к штрафу в размере 200 тысяч рублей. Как сообщает V102.RU, такой приговор вынес Фроловский городской суд в конце 2023 года.

Следствием и судом установлено, что фигурант уголовного дела по фамилии Бабкин поставлял в ИК-25 во Фролово мукомольные вальцы, которые по госконтракту не соответствовали техническому описанию и уже были в употреблении. Для участия и победы в электронных конкурсах он подготавливал фиктивные коммерческие предложения и существенно «падал» в цене.

Первую такую партию мукомольных вальцов в количестве двух штук на сумму 190 тысяч рублей он поставил с 12 февраля по 14 декабря 2018 года. Указанная сумма была перечислена на расчетный счет организации. Бабкин деньги снял и распорядился ими по своему усмотрению.

Второй госконтракт на поставку уже четырех вальцов был заключен в 2019 году. Сумма контракта составила 233 298 рублей. Вместо нового оборудования он снова поставил вальцы, которые были в употреблении.

Еще один госконтракт был заключен в марте 2021 года на поставку мукомольных вальцов в количестве 6 штук для ФКУ ИК-25. Бабкин сильно занизил стоимость работ, что позволило ему вновь победить в конкурсе. Госконтракт он заключил на 300 тысяч рублей. По уже отработанному сценарию в колонию было поставлено б/у оборудование, хотя по условиям контракта оно должно быть новым.

- Свою вину в инкриминируемых ему преступлениях Бабкин Ю. не признал, при этом факт поставки ненадлежащего товара он не отрицал, но отметил, что оборудование было исправным, могло исполнять свои функции, и дальнейшем использовалось на производстве колонии, - сообщили в горсуде.

Согласно приговору суда, фигурант уголовного дела будет выплачивать штраф в течение одного года частями - по 16 667 рублей ежемесячно.

Фото из архива ИА «Высота 102»