Расследования

Под Волгоградом главу фирмы приговорили к штрафу за махинации с вальцами для колонии

Расследования 01.01.2024 20:52
0
01.01.2024 20:52


Директор фирмы ООО «Восток» в Волгоградской области признан виновным в мошенничестве с поставками оборудования в ИК-25 и приговорен к штрафу в размере 200 тысяч рублей. Как сообщает V102.RU, такой приговор вынес Фроловский городской суд в конце 2023 года.

Следствием и судом установлено, что фигурант уголовного дела по фамилии Бабкин поставлял в ИК-25 во Фролово мукомольные вальцы, которые по госконтракту не соответствовали техническому описанию и уже были в употреблении. Для участия и победы в электронных конкурсах он подготавливал фиктивные коммерческие предложения и существенно «падал» в цене. 

Первую такую партию мукомольных вальцов в количестве двух штук на сумму 190 тысяч рублей он поставил с 12 февраля по 14 декабря 2018 года. Указанная сумма была перечислена на расчетный счет организации. Бабкин деньги снял и распорядился ими по своему усмотрению.

Второй госконтракт на поставку уже четырех вальцов был заключен в 2019 году. Сумма контракта составила  233 298 рублей. Вместо нового оборудования он снова поставил вальцы, которые были в употреблении.

Еще один госконтракт был заключен в марте 2021 года на поставку мукомольных вальцов в количестве 6 штук для ФКУ ИК-25. Бабкин сильно занизил стоимость работ, что позволило ему вновь победить в конкурсе. Госконтракт он заключил на 300 тысяч рублей. По уже отработанному сценарию в колонию было поставлено б/у оборудование, хотя по условиям контракта оно должно быть новым.

- Свою вину в инкриминируемых ему преступлениях Бабкин Ю. не признал, при этом факт поставки ненадлежащего товара он не отрицал, но отметил, что оборудование было исправным, могло исполнять свои функции, и дальнейшем использовалось на производстве колонии, - сообщили в горсуде.

Согласно приговору суда, фигурант уголовного дела будет выплачивать штраф в течение одного года частями - по 16 667 рублей ежемесячно.

Фото из архива ИА «Высота 102» 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Расследования
01.01.2024 16:44
Расследования 01.01.2024 16:44
Комментарии

0
Далее
Расследования
30.12.2023 10:43
Расследования 30.12.2023 10:43
Комментарии

0
Далее
Расследования
29.12.2023 20:42
Расследования 29.12.2023 20:42
Комментарии

0
Далее
Расследования
29.12.2023 14:42
Расследования 29.12.2023 14:42
Комментарии

0
Далее
Расследования
29.12.2023 11:13
Расследования 29.12.2023 11:13
Комментарии

0
Далее
Расследования
29.12.2023 09:42
Расследования 29.12.2023 09:42
Комментарии

0
Далее
Расследования
29.12.2023 09:23
Расследования 29.12.2023 09:23
Комментарии

0
Далее
Расследования
28.12.2023 22:46
Расследования 28.12.2023 22:46
Комментарии

0
Далее
Расследования
28.12.2023 10:43
Расследования 28.12.2023 10:43
Комментарии

0
Далее
Расследования
27.12.2023 21:16
Расследования 27.12.2023 21:16
Комментарии

0
Далее
Расследования
27.12.2023 17:09
Расследования 27.12.2023 17:09
Комментарии

0
Далее
Расследования
27.12.2023 16:34
Расследования 27.12.2023 16:34
Комментарии

0
Далее
Расследования
27.12.2023 13:21
Расследования 27.12.2023 13:21
Комментарии

0
Далее
Расследования
27.12.2023 11:21
Расследования 27.12.2023 11:21
Комментарии

0
Далее
Расследования
27.12.2023 10:22
Расследования 27.12.2023 10:22
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

20:52
Под Волгоградом главу фирмы приговорили к штрафу за махинации с вальцами для колонииСмотреть фотографии
19:12
«Мама называет меня Киндер Сюрпризом»: истории волгоградцев, родившихся под Новый годСмотреть фотографии
18:10
Под Волгоградом за неделю до Рождества распустилась вербаСмотреть фотографии
17:14
Человек-сосна, семья Гринчей и хаски стали бегунами в ЦПКиО ВолгоградаСмотреть фотографии
16:44
Бастрыкин поручил возбудить дело после нападения собак на ребенка под ВолгоградомСмотреть фотографии
16:03
«Это уникальный объект»: Андрей Бочаров проверил готовность нового телемедицинского центраСмотреть фотографии
15:22
Первый в 2024 году малыш родился в Волгограде через 15 минут после боя курантовСмотреть фотографии
13:15
Губернатор 1 января посетит новый телемедицинский центр на ТулакаСмотреть фотографии
12:20
«Снегурочкой назовете?»: врач рассказала, как в роддомах встречают новогоднюю ночьСмотреть фотографии
11:38
«Моя душа с Вами!»: Александра Пахмутова поздравила волгоградцев с Новым годомСмотреть фотографии
10:41
Дорогая связь и капремонт: что подорожало в Волгоградской области в январеСмотреть фотографии
10:04
В Волгоградской области ищут сбившего пешехода водителяСмотреть фотографии
09:49
Волгоградцы отказались от новогодних активностей в ЦПКиОСмотреть фотографии
09:10
ЦГМС: Резкое похолодание идет на Волгоградскую областьСмотреть фотографии
08:02
Волгоградцы это запомнили: 2023 год в фотографиях ИА «Высота 102»Смотреть фотографии
22:40
Губернатор Бочаров почтил память погибших при обстреле БелгородаСмотреть фотографии
19:23
Выспаться, счастья и мира: что желают волгоградцам в Новом годуСмотреть фотографииCмотреть видео
19:05
Взорвавшаяся в подъезде петарда всполошила жителей ВолжскогоСмотреть фотографии
18:40
«У меня теперь нет дня рождения»: для потерявших в пожаре семью и кров волгоградцев собирают помощьСмотреть фотографии
17:20
Готовили с рябчиками и чёрной икрой: как салат «Оливье» превратился из ресторанного изыска в народное блюдоСмотреть фотографии
17:04
В Волгограде изменили новогоднюю программу из-за обстрела БелгородаСмотреть фотографии
16:29
СВО, будущее и семья: Владимир Путин обратился к россиянам перед Новым годомСмотреть фотографии
16:01
Повышение МРОТ, пенсий и призывного возраста: какие законы вступят в силу в январеСмотреть фотографии
15:32
Волгоградцев зовут 1 января встать на «Муромскую дорожку»Смотреть фотографии
14:43
42 тыс. человек преодолели санитарный кордон в аэропорту ВолгоградаСмотреть фотографии
14:02
Суд рассмотрит дело о ремонте дороги, о которой волгоградский фермер рассказал ПутинуСмотреть фотографии
12:52
В Волгограде «паровозик» из попавших в ДТП машин попал на видеоСмотреть фотографии
12:16
Ночное новогоднее богослужение пройдет в ВолгоградеСмотреть фотографии
11:47
Загорелось в ночь: в Волгограде пожар уничтожил несколько дачСмотреть фотографии
11:16
Волгоградским военным дадут поспать после встречи Нового годаСмотреть фотографии
 