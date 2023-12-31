Происшествия

В Волгограде «паровозик» из попавших в ДТП машин попал на видео

Происшествия 31.12.2023 12:52
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31.12.2023 12:52


Массовая авария произошла в Тракторозаводском районе Волгограда на проспекте Ленина, передает V102.RU.

Как сообщили в ГУ МВД России по региону, накануне вечером 37-летний водитель «ВАЗ-2115» врезался в Renault Kaptur, который стоял на перекрестке. От удара иномарка наехала на впереди стоявший автомобиль «ВАЗ-2112», который в свою очередь также въехал в HAVAL.

В результате ДТП пострадал водитель и пассажир автомобиля «ВАЗ-2115». Оба с травмами доставлены в больницу.

Видео и фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

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