МВД: водительские права с истекающим сроком продлят на три года





Водительские удостоверения, срок действия которых истечет в 2024 или 2025 годах, автоматически продлеваются на три года. Об этом, как передает V102.RU, сообщила сегодня, 29 декабря, официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, соответствующее постановление правительства РФ официально опубликовано и вступило в силу. Инициаторами продления срока истекших водительских удостоверений выступили МВД и Минэкономразвития России в целях снижение административной нагрузки для граждан и бизнеса.

- Это нововведение коснется как водителей, управляющих транспортными средствами в личных целях, так и тех, кто управляет транспортными средствами при осуществлении трудовой и предпринимательской деятельности, – сообщила Ирина Волк.

МВД России отмечает, что продление срока действия водительских удостоверений позволит более 5 миллионам водителей в ближайшие три года продолжать беспрепятственно управлять транспортными средствами.