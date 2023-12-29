Волгоградцы перевыполнили план по восстановлению лесов в регионе





В Волгоградской области в 2023 году без малого вдвое перевыполнили план по восстановлению лесных насаждений. Об этом сообщили в администрации региона по итогам заседания общественного совета при облкомприроды.

– Общий объем лесовосстановления силами специалистов лесного хозяйства в 2023 году превысил 2027 га, естественным путем площадь леса увеличилась еще на 387,2 га. Таким образом, показатель восстановления насаждений по итогам уходящего года составил 199% от плана, – сообщили чиновники.

По словам председателя совета, заслуженного лесовода России Валерия Юрченко, на сегодня в регионе одной из ключевых задач лесовосстановления является обеспечение собственным посадочным материалом.

– В лесничествах региона функционируют 14 постоянных питомников и 8 временных. Это позволило все осенние работы на площади более 300 га провести, используя свой посадочный материал, причем процент обеспеченности им достиг уже 85%, – подчеркнул Юрченко.

В числе задач на 2024 год в облкомприроды называют создание охранных зон еще шести памятников природы и двух природных парков, экологических троп и туристических маршрутов.

Материал опубликован в рамках проекта «Забота об экологии – вклад в будущее региона»