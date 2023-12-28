Экономика

Цены на яйца в Волгоградской области пошли на спад

Экономика 28.12.2023 11:42
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28.12.2023 11:42


Цены на яйца в Волгоградской области показали крошечное снижение по итогам прошлой недели. Как сообщает V102.RU со ссылкой на данные Волгоградстата, впервые за последние месяцы средняя стоимость десятка яиц не выросла, а уменьшилась на 0,32% - до 130,87 рублей.
Напомним, ранее цены на яйца росли каждую неделю на 7-8%. Правительство вынуждено было организовать срочные закупки этого продукта питания за рубежом. А производители яиц оказались в центре внимания контролирующих органов.
В итоге Волгоградское УФАС выявило одновременное повышение цен на куриные яйца со стороны ООО «Городищенская птицефабрика», АО «Птицефабрика «Волжская», АО «Агрофирма «Восток» и ОАО «Степное». Как накануне сообщало  V102.RU со ссылкой на региональное управление антимонопольного органа, в декабре 2023 года компании допустили рост средневзвешенных оптово-отпускных цен от 45% до 100% на куриные яйца в сравнении с октябрем. В отношении производителей возбуждено дело по признакам заключения картельного соглашения.  В случае установления вины компаниям грозят крупные оборотные штрафы.

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