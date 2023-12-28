Цены на яйца в Волгоградской области пошли на спад

В итоге Волгоградское УФАС выявило одновременное повышение цен на куриные яйца со стороны ООО «Городищенская птицефабрика», АО «Птицефабрика «Волжская», АО «Агрофирма «Восток» и ОАО «Степное». Как накануне сообщало V102.RU со ссылкой на региональное управление антимонопольного органа, в декабре 2023 года компании допустили рост средневзвешенных оптово-отпускных цен от 45% до 100% на куриные яйца в сравнении с октябрем. В отношении производителей возбуждено дело по признакам заключения картельного соглашения. В случае установления вины компаниям грозят крупные оборотные штрафы.
В итоге Волгоградское УФАС выявило одновременное повышение цен на куриные яйца со стороны ООО «Городищенская птицефабрика», АО «Птицефабрика «Волжская», АО «Агрофирма «Восток» и ОАО «Степное». Как накануне сообщало V102.RU со ссылкой на региональное управление антимонопольного органа, в декабре 2023 года компании допустили рост средневзвешенных оптово-отпускных цен от 45% до 100% на куриные яйца в сравнении с октябрем. В отношении производителей возбуждено дело по признакам заключения картельного соглашения. В случае установления вины компаниям грозят крупные оборотные штрафы.
Волжский завод показал свои новинки на главных выставках ближнего Зарубежья и России28.12.2023 12:38
«Это вместо подарков?»: на волгоградских АЗС поменяли ценники перед Новым годом27.12.2023 21:31
Команда «Красного Октября» завоевала «серебро» в открытом турнире по волейболу27.12.2023 08:24
Эксперты спрогнозировали средний курс рубля в 2024 году26.12.2023 20:39
Облкомобразования проиндексировал зарплату части работников детсадов и школ26.12.2023 20:15
В Волгоградской области установлены размеры коэффициента индексации заработной платы работников образовательных организаций, реализующих основную образовательную систему дошкольного образования и работников общеобразовательных организаций. Как сообщает V102.RU, соответствующий приказ подписала председатель комитета...