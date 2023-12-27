В Волгограде после реконструкции открылся легендарный динамовский зал

- Хочется сказать слова благодарности тем, кто участвовал в подготовке и проведении этого ремонта, - выступил перед собравшимися председатель ВООО «Динамо» Александр Ларин. - Этот год был тяжелым. Мы живем в непростое время. С учетом всех событий, в том числе СВО. Но все должны помнить, что жизнь продолжается, что движение всегда только вперёд. Надеюсь, что это прекрасное спортивное заведение никогда не будет пустовать.
Спорт 27.12.2023 12:45
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27.12.2023 12:45
В спортивном комплексе «Динамо» после реконструкции накануне, 26 декабря, открылся дом физической культуры. Как сообщили V102.RU в одноименной областной организации, спустя три месяца после начала ремонта новую жизнь получила знаменитая баскетбольная арена, которая помнит многочисленные победы женского «Динамо» под руководством легендарного Бориса Майзлина. Старенький динамовский зал, построенный в далеком 1954 году, кардинально преобразился.
- Хочется сказать слова благодарности тем, кто участвовал в подготовке и проведении этого ремонта, - выступил перед собравшимися председатель ВООО «Динамо» Александр Ларин. - Этот год был тяжелым. Мы живем в непростое время. С учетом всех событий, в том числе СВО. Но все должны помнить, что жизнь продолжается, что движение всегда только вперёд. Надеюсь, что это прекрасное спортивное заведение никогда не будет пустовать.
- Хочется сказать слова благодарности тем, кто участвовал в подготовке и проведении этого ремонта, - выступил перед собравшимися председатель ВООО «Динамо» Александр Ларин. - Этот год был тяжелым. Мы живем в непростое время. С учетом всех событий, в том числе СВО. Но все должны помнить, что жизнь продолжается, что движение всегда только вперёд. Надеюсь, что это прекрасное спортивное заведение никогда не будет пустовать.
Вместе с реконструкцией стрелкового комплекса и площадок для пляжных видов спорта завершившийся ремонт главного динамовского зала подвел итог первого этапа глобальной реновации, задуманной руководителями областной организации «Динамо». Объекты введены в строй в год 100-летия Всероссийского общества. Остальные сооружения должны открыться в следующем году, когда будет отмечаться аналогичная дата в истории регионального динамовского движения.
- Мы выросли на этом стадионе и в этом зале, выросли на катке, - рассказывает почетный гражданин Волгограда, член президиума ВООО «Динамо» Юрий Староватых. - Это греет мою душу. Запущенные спортсооружения приводятся в порядок, и они соответствуют современным требованиям.
Сегодня здесь все готово к приему спортсменов. В начале весны в этом зале планируют провести один из туров чемпионата Южного и Северокавказского федеральных округов по баскетболу. Команда Татьяны Астафьевой, в восьмидесятых годах становившейся призером чемпионата Советского Союза, сегодня является безоговорочным лидером данного турнира.
- Это история «Динамо». Я болею за это всей душой. - говорит Татьяна Астафьева, бронзовый призер чемпионата СССР, главный тренер БК «Динамо». - Первый тур пройдет в Волгограде с 8 по 10 марта. Если общество «Динамо» оборудует здесь табло и другую необходимую технику, то хотелось бы сыграть в этом зале.
К слову, на этой площадке можно проводить тренировки и соревнования и по другим видам спорта – теннису, художественной гимнастики, фехтованию.
Кроме того, напомним, как ранее сообщало V102.RU, на территории спорткомплекса началась реконструкция гандбольного зала.
Фото Волгоградской организации «Динамо»/ t.me
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