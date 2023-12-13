Новый гандбольный зал в Волгограде построят к сентябрю 2024 года

Матч 17-го тура женской гандбольной Олимпбет Суперлиги «Динамо-Синара» - «Астраханочка» пройдет 14 декабря в ФОК «Молодежный» Кировского района Волгограда. Начало – в 18-30 ч. Динамовский зал ожидает реконструкция, которую планируют завершить к сентябрю 2024 года, сообщает V102.RU со ссылкой на пресс-службу клуба.

Вместо надувной конструкции, как ранее сообщало V102.RU, появится новое капитальное сооружение, которое объединит гандбольный и теннисный залы. Гандбольная арена будет вмещать порядка полутора тысяч зрителей и отвечать всем современным требованиям.

В период реконструкции зала «Динамо-Синара» намерена проводить домашние матчи в ФОКе «Молодежный», ФОКе имени Левона Акапяна и ФОКе УОР, в зависимости от загруженности спортсооружений.

– Конечно, грустно расставаться с этим залом, – обратилась к болельщикам «Динамо-Синары» директор СШ по гандболу «Динамо» Стелла Вартанян. – Здесь столько всего происходило. Было одержано немало побед. У него великолепная история. Но мы понимаем, что старый зал отжил свое. Это была временная конструкция и время уже пришло. Мы выражаем огромную благодарность руководству региона и руководству регионального общества «Динамо», благодаря которым будет построен новый зал, который будет отвечать всем современным требованиям, очень надеемся, что нашим зрителям будет приятно туда приходить и поддерживать наших девочек, а команда будет их радовать победами.

Она также призвала болельщиков с пониманием отнестись к временным неудобствам.

– К сожалению, в тех залах, где мы планируем принимать гостей, не так много мест для болельщиков. Просим с пониманием к этому отнестись. Хозяева залов максимально идут нам на встречу, предоставляют время и место для проведения игр, но у них есть свой план мероприятий. Именно поэтому, нам придется менять места проведения домашних игр. Всю информацию о месте и проведении игр мы будем выкладывать на наших интернет ресурсах. Мы надеемся, что в следующем сезоне мы увидимся в новом зале и будем радовать своих болельщиков хорошей игрой, – высказалась директор спортивной школы.