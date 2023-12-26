На западе Волгограда обновили участок водопроводной сети





В Дзержинском районе Волгограда «Концессии водоснабжения» обновили участок водопроводной сети для бесперебойного снабжения ресурсом строящегося ЖК. По информации компании, накануне работы завершились на ул. Покрышкина.

– В ходе работ специалисты протянули новый полиэтиленовый трубопровод, смонтировали водопроводные тройники, позволяющие подключать к основной трубе дополнительные ответвления, и установили новые задвижки. Это позволит обеспечить бесперебойное водоснабжение к строящемуся жилому комплексу, а также повысит надежность обеспечения ресурсом существующих абонентов, – сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе «Концессии водоснабжения».

Здесь также уточняют, что обновление сетей в том числе снизит риски возникновения нештатных ситуаций и потери воды в сетях водоснабжения.