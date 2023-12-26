Воду в Волгоградской области 60 раз проверили на радиацию

В Волгоградской области за последние три месяца проведено 60 исследований проб воды на соответствие радиологическим показателям. Как сообщили V102.RU в территориальном управлении Роспотребнадзора, также проведено на открытой местности 25 исследований радона - это радиоактивный газ, который не имеет запаха, цвета или вкуса.

- Превышений нормативных значений не зарегистрировано, показатели соответствует требованиям СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности», - сообщили в управлении.

Также в рамках социально-гигиенического мониторинга было проведено более 350 исследований на радиологические показатели, из них 325 — дозиметрические исследования на открытой местности и в помещениях. Согласно полученным данным, мощность дозы гамма-излучения соответствует норме и составляет от 0,07 мкЗв/ч. до 0,14 мкЗв/ч.

Специалисты аккредитованной лабораторией ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области», которые проводят вышеуказанные исследования, отмечают, что радиационная обстановка на территории региона остается стабильной и находится в пределах естественного радиационного фона.