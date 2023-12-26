Сотворили чудо: «Динамо-Синара» одержало важную победу в Кубке России

Волгоградские гандболистки накануне, 25 декабря, сотворили настоящее предновогоднее чудо, одержав победу в поединке, который, казалось бы, они были обречены проиграть, завоевав в итоге право бороться за Кубок России в четвертьфинале, сообщает V102.RU.«Динамо-Синара» в Ставрополье встречалось с местным одноименным клубом. И поединок начался крайне неудачно для команды города-героя. Волгоградкам приходилось догонять своих соперниц, однако по итогам первой десятиминутки «Ставрополье» вело со счетом 5:2.Динамовки при этом продолжали наступать на пятки хозяйкам, однако хотя бы сравняться в первом тайме не получилось. Но волгоградки не опускали рук и ярким лидером команды, которая не собиралась сдаваться, стала Екатерина Долматова, забросившая несколько мячей и показавшая своим коллегам по команде, что нельзя отчаиваться. Не отставали от Екатерины Виктория Турусина и Варвара Семина. Последняя в конце первого тайма забила важные три мяча, буквально взвалив на себя бомбардирские функции. Но, тем не менее, концовка тайма для динамовок не удалась и к перерыву «Ставрополье» вело со счетом 16:13.К сожалению, начало второго тайма ничего хорошего «Динамо-Синаре» не сулило. Волгоградскам вновь пришлось выступать в роли догоняющих и перспектива провалить вторую половину игры была вполне реальной. Когда отрыв от соперниц достиг 5 мячей, вмешиваться пришлось Олегу Кулешову, прервавшему игру на тайм-аут. Однако это особо не помогло и главный тренер вынужден был взять второй тайм-аут, который оказался ключевым и, наконец, переломил ход встречи. Что говорил на ухо своим подопечным Олег Кулешов, неизвестно, но «Динамо» встрепенулось, хотя уже шла середина второго тайма и до финального свистка оставалось не так уж много времени.Волгоградки стали возвращаться в игру и, что самое интересное, гандболистки продолжили набирать очки по той же схеме, которая была обкатана в первой половине матча – Долматова активно забрасывала, а Турусина успешно реализовывала семиметровые. И на этот раз эта тактика помогла динамовкам.