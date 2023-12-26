Спорт

Сотворили чудо: «Динамо-Синара» одержало важную победу в Кубке России

Спорт 26.12.2023 09:46
0
26.12.2023 09:46


Волгоградские гандболистки накануне, 25 декабря, сотворили настоящее предновогоднее чудо, одержав победу в поединке, который, казалось бы, они были обречены проиграть, завоевав в итоге  право бороться за Кубок России в четвертьфинале, сообщает V102.RU.
«Динамо-Синара» в Ставрополье встречалось с местным одноименным клубом. И поединок начался крайне неудачно для команды города-героя. Волгоградкам приходилось догонять своих соперниц, однако по итогам первой десятиминутки «Ставрополье» вело со счетом 5:2.
Динамовки при этом продолжали наступать на пятки хозяйкам, однако хотя бы сравняться в первом тайме не получилось. Но волгоградки не опускали рук и ярким лидером команды, которая не собиралась сдаваться, стала Екатерина Долматова, забросившая несколько мячей и показавшая своим коллегам по команде, что нельзя  отчаиваться. Не отставали от Екатерины Виктория Турусина и Варвара Семина. Последняя в конце первого тайма забила важные три мяча, буквально взвалив на себя бомбардирские функции. Но, тем не менее, концовка тайма для динамовок не удалась и к перерыву «Ставрополье» вело со счетом 16:13.
К сожалению, начало второго тайма ничего хорошего «Динамо-Синаре» не сулило. Волгоградскам вновь пришлось выступать в роли догоняющих и перспектива провалить вторую половину игры была вполне реальной. Когда отрыв от соперниц достиг 5 мячей, вмешиваться пришлось Олегу Кулешову, прервавшему игру на тайм-аут. Однако это особо не помогло и главный тренер вынужден был взять второй тайм-аут, который оказался ключевым и, наконец, переломил ход встречи. Что говорил на ухо своим подопечным Олег Кулешов, неизвестно, но «Динамо» встрепенулось, хотя уже шла середина второго тайма и до финального свистка оставалось не так уж много времени.
Волгоградки стали возвращаться в игру и, что самое интересное, гандболистки  продолжили набирать очки по той же схеме, которая была обкатана в первой половине матча – Долматова активно забрасывала, а Турусина успешно реализовывала семиметровые. И на этот раз эта тактика помогла динамовкам.
Хотя финал встречи выдался драматичным. За несколько минут до конца  матча Марине Судаковой удалось сравнять счет – 27:27, тут же соперницы обменялись голами и в итоге поединок закончился ничьей – 29:29.
Победителя пришлось определять по серии пенальти. И удача оказалась на стороне волгоградского клуба. Динамовки успешно реализовали все пять семиметровых, а «Ставрополье» допустило один промах.
Таким образом, «Динамо-Синара» одержало волевую победу с разницей всего в одно очко – 34:33 – и завоевали право продолжать бороться за Кубок России.
К тому же волгоградкам удалось прервать проигрышную серию из пяти поражений подряд и перед Новым годом и продолжением выступления в Суперлиге в начале будущего года зарядиться положительными эмоциями и поверить в свои силы. 
Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Спорт
25.12.2023 21:11
Спорт 25.12.2023 21:11
Комментарии

0
Далее
Спорт
25.12.2023 12:57
Спорт 25.12.2023 12:57
Комментарии

0
Далее
Спорт
23.12.2023 19:58
Спорт 23.12.2023 19:58
Комментарии

0
Далее
Спорт
23.12.2023 17:51
Спорт 23.12.2023 17:51
Комментарии

0
Далее
Спорт
23.12.2023 09:21
Спорт 23.12.2023 09:21
Комментарии

0
Далее
Спорт
21.12.2023 21:04
Спорт 21.12.2023 21:04
Комментарии

0
Далее
Спорт
21.12.2023 19:23
Спорт 21.12.2023 19:23
Комментарии

0
Далее
Спорт
21.12.2023 18:36
Спорт 21.12.2023 18:36
Комментарии

0
Далее
Спорт
19.12.2023 20:22
Спорт 19.12.2023 20:22
Комментарии

0
Далее
Спорт
19.12.2023 12:00
Спорт 19.12.2023 12:00
Комментарии

0
Далее
Спорт
18.12.2023 14:15
Спорт 18.12.2023 14:15
Комментарии

0
Далее
Спорт
16.12.2023 15:00
Спорт 16.12.2023 15:00
Комментарии

0
Далее
Спорт
16.12.2023 09:23
Спорт 16.12.2023 09:23
Комментарии

0
Далее
Спорт
15.12.2023 20:10
Спорт 15.12.2023 20:10
Комментарии

0
Далее
Спорт
15.12.2023 13:29
Спорт 15.12.2023 13:29
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

12:36
Птицефабрика в Урюпинске пообещала волгоградцам 68 млн яицСмотреть фотографии
12:17
Женщины в этом году чаще заходили во «ВКонтакте», а мужчины — на YouTubeСмотреть фотографии
11:48
В Волгограде 14-летняя школьница разбилась на карте без тормозов. СК возбудил делоСмотреть фотографии
11:36
Волгоградцев атакуют вызывающие пневмонию вирусыСмотреть фотографии
11:35
Путин продлил участникам СВО кредитные каникулыСмотреть фотографии
11:23
SHOT: двоих волгоградцев задержали за диверсии на ж/д по заданию СБУСмотреть фотографии
11:15
Птицефабрике под Волгоградом грозит банкротство за 800-тысячный долгСмотреть фотографии
11:15
В Волгограде закрылись аптеки «Волгофарм»Смотреть фотографии
11:12
К 125-летию металлургического завода «Красный Октябрь» выпущен почтовый конвертСмотреть фотографии
10:15
Мотоциклист разбился насмерть на трассе Волгоград - ЭлистаСмотреть фотографии
10:10
Стали известны подробности о поисках волжанина с провалами в памятиСмотреть фотографии
09:46
Сотворили чудо: «Динамо-Синара» одержало важную победу в Кубке РоссииСмотреть фотографии
09:38
В Волгоградской области у затона нашли труп пропавшего 21 декабря мужчиныСмотреть фотографии
08:14
«Настроение сразу – в гору»: Волгоград на несколько часов окунулся в снежную сказкуСмотреть фотографии
07:30
В ДТП под Камышином три машины превратились в груды железа. Есть погибшийСмотреть фотографииCмотреть видео
21:29
Ночной сеанс и дискотека: что будет происходить в ЦПКиО Волгограда в новогоднюю ночьСмотреть фотографии
21:11
Волгоградские баскетболистки трижды победили в чемпионате ЮФОСмотреть фотографии
20:25
Сыну за отца: в Камышине семье участника СВО передали орден МужестваСмотреть фотографии
20:03
Опубликован график работы волгоградских больниц и поликлиник в праздникиСмотреть фотографии
19:51
Молодой мужчина скончался в больнице Волгограда после тренировки на стадионеСмотреть фотографии
19:22
Стало известно расписание увеличенных рейсов автобусов Волжский-ВолгоградСмотреть фотографии
18:29
В Волжском компания подростков нокаутировала кофейный аппаратСмотреть фотографииCмотреть видео
18:28
«Скорые отказываются ехать»: в Волгоградской области снова утонула улица домов детей-сиротСмотреть фотографииCмотреть видео
18:04
Группа финансовых мошенников идет под суд в ВолгоградеСмотреть фотографии
16:59
В Волгограде пенсионерка замертво упала перед приходом праведного ИоваСмотреть фотографии
16:36
Крысы оккупировали мусорку у девятиэтажки в Волгограде: видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
16:09
49 новых школьных автобусов уехали в районы Волгоградской областиСмотреть фотографии
16:09
Пару бронзовых пенсионеров установят в старой части ВолжскогоСмотреть фотографии
15:20
Пять месяцев после «мусорного переворота»: в Волгограде новый регоператор подвел итоги 2023 годаСмотреть фотографии
15:02
Руководство ГТРК извинилось перед волгоградцами за глупость молодых ведущихСмотреть фотографии
 