Расследования

Группа финансовых мошенников идет под суд в Волгограде

Расследования 25.12.2023 18:04
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25.12.2023 18:04


Перед судом в Волгограде предстанут шесть человек, которые обвиняются в мошенничестве под видом оказания содействия в получения кредитов, передает V102.RU.

Как сообщила старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, в зависимости от роли и степени участия каждого им инкриминируется мошенничество в составе организованной группы (чч. 2, 4 ст. 159 УК РФ) и покушение на мошенничество, в том числе в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ). Им грозит до 10 лет лишения свободы каждому.

По данным следствия, свою деятельность обвиняемые вели с сентября 2020 года по июль 2022-го. Граждан они принимали в офисах, расположенных в Ворошиловском и Центральном районах Волгограда. 

Клиентам они предлагали оказать содействие в получении кредитов при условии предварительной оплаты своих услуг в размере около 10% от предполагаемой суммы кредита. После получения денег свои обязательства они не выполняли, распоряжаясь средствами по своему усмотрению.

По делу проходят свыше 50 потерпевших, которых они обманули на сумму более 1,6 миллиона рублей. Вину подозреваемые отрицают.

В рамках расследования уголовного дела арестовано имущество обвиняемых - два автомобиля стоимостью около 3 млн рублей.

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Ворошиловский районный суд Волгограда.

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