Готовится суд по делу хакера, воровавшего деньги у волгоградцев





В Самаре готовится суд по уголовному делу о взломе онлайн-кабинетов 27 россиян, в числе которых оказались и жители Волгоградской области. На скамье подсудимых, сообщает ИА «СарИнформ», предстанет житель Саратова.

– Мужчина купил в интернете базу данных абонентов одной из сотовых компаний. Затем он взломал онлайн-кабинеты 27 граждан и заменил там физические сим-карты на виртуальные, – цитируют самарское МВД журналисты. – Затем, используя виртуальные карты, подсудимый добрался до банковских счетов двух абонентов, с которых украл 210 тысяч рублей.

Уточняется, что выйти на след преступника и произвести его задержание удалось сотрудникам УФСБ России по Самарской области. В числе потерпевших – жители Московской, Самарской, Ленинградской, Брянской и Волгоградской областей.

Хакера обвиняют по ч. 2 ст. 272 УК РФ – неправомерный доступ к компьютерной информации и ч. 3 ст. 158 УК РФ – кража.