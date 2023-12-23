Расследования

Готовится суд по делу хакера, воровавшего деньги у волгоградцев

Расследования 23.12.2023 07:20
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23.12.2023 07:20


В Самаре готовится суд по уголовному делу о взломе онлайн-кабинетов 27 россиян, в числе которых оказались и жители Волгоградской области. На скамье подсудимых, сообщает ИА «СарИнформ», предстанет житель Саратова. 

Мужчина купил в интернете базу данных абонентов одной из сотовых компаний. Затем он взломал онлайн-кабинеты 27 граждан и заменил там физические сим-карты на виртуальные, – цитируют самарское МВД журналисты. – Затем, используя виртуальные карты, подсудимый добрался до банковских счетов двух абонентов, с которых украл 210 тысяч рублей.

Уточняется, что выйти на след преступника и произвести его задержание удалось сотрудникам УФСБ России по Самарской области. В числе потерпевших – жители Московской, Самарской, Ленинградской, Брянской и Волгоградской областей.

Хакера обвиняют по ч. 2 ст. 272 УК РФ – неправомерный доступ к компьютерной информации и ч. 3 ст. 158 УК РФ – кража.

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