Волгоградские оперативники в Московской области задержали 33-летнего местного жителя, который похитил два iPhone у вологоградцев, показав им «липовый» скриншот.





— Злоумышленник доставлен в Волгоград для производства следственных действий. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество), — прокомментировали информагентству в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области. — Полицейскими установлена его причастность к совершению еще как минимум трех аналогичных преступлений в отношении жителей других регионов РФ.





Установлено, что мужчина искал на сайте бесплатных объявлений предложения о продаже дорогостоящих подержанных мобильных телефонах. В сентябре 2023 года он вышел на двух жителей Волгограда и приехал в областной центр. В ходе встречи с продавцами москвич продемонстрировал поддельные скриншоты о переводе денег за покупку, после чего скрылся. Ущерб оценили в сумму 200 тысяч рублей.

Санкция инкриминируемой статьи предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

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