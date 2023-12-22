Расследования

Московский гастролер умыкнул iPhone у волгоградцев по «липовому» скриншоту

Расследования 22.12.2023 12:41
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22.12.2023 12:41


Волгоградские оперативники в Московской области задержали 33-летнего местного жителя, который похитил два iPhone у вологоградцев, показав им «липовый» скриншот. 


— Злоумышленник доставлен в Волгоград для производства следственных действий. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество), — прокомментировали информагентству в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области. — Полицейскими установлена его причастность к совершению еще как минимум трех аналогичных преступлений в отношении жителей других регионов РФ. 


Установлено, что мужчина искал на сайте бесплатных объявлений предложения о продаже дорогостоящих подержанных мобильных телефонах. В сентябре 2023 года он вышел на двух жителей Волгограда и приехал в областной центр. В ходе встречи с продавцами москвич продемонстрировал поддельные скриншоты о переводе денег за покупку, после чего скрылся. Ущерб оценили в сумму 200 тысяч рублей. 

Санкция инкриминируемой статьи предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет.  

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

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