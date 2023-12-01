Происшествия

Укравший iPhone волгоградец явился с повинной после видео на «Высоте 102»

Происшествия 01.12.2023 13:29
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01.12.2023 13:29


В Волгоградской области мужчина, ставший героем криминального видео, явился с повинной в полицию после публикации на сайте ИА «Высота 102». Как стало известно информагентству сегодня, 1 декабря, внимательно посмотрев видео, злоумышленника по видеокадрам вычислили полицейские. Узнали знакомого в герое видео и жители Среднеахтубинского района. 

Напомним, что кража дорогостоящего мобильного устройства была совершена 28 ноября вечером в аптеке, расположенной в хуторе Бурковский Среднеахтубинского района. Момент преступления зафиксировала установленная в торговом зале видеокамера. На ранее опубликованных «Высотой 102» кадрах отчетливо видно, как мужчина присматривается к забытому одной из покупательниц iPhone, после чего оплачивает покупку, берет устройство в руки и забирает с собой.

Сотруднице аптеки он сказал, что знаком с владельцем телефона и передаст его, – ранее пояснял супруг потерпевшей женщины Михаил. 

Сегодня стало известно, что опубликованное видео заметили знакомые злоумышленника. 

Мне позвонили и сказали, что этот человек хочет со мной встретиться, чтобы отдать iPhone, но я отказался. Моя позиция – он должен лично явиться в РОВД, что он и сделал накануне, – сообщил ИА «Высота 102» Михаил. 

В ГУ МВД России по Волгоградской области подтвердили факт задержания злоумышленника, уточнив, что установили личность мужчины по видеокадрам. Известно, что похитителю телефона, не устоявшему перед соблазном, 31 год. Он проживает в соседнем населенном пункте. 

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела, – сообщили информагентству в главке МВД. 

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