В Волгограде после новогодних праздников откроются пункты для приема новогодних елок и сосен на утилизацию. Как передает V102.RU, избавить город от хвойных свалок, которые, как правило, появляются в первых числах нового года, решил региональный оператор по обращению с ТКО.

- Компания «ЭкоЦентр» будет проводить акцию по сбору и утилизации новогодних деревьев с 15 по 29 января, - сообщил первый заместитель директора филиала ООО «ЭкоЦентр» Рашид Тугушев.

По его словам, пункты по сбору ненужных елок и сосен будут работать во всех районах Волгограда. Деревья измельчат на специальном промышленном оборудовании. Полученную елочную щепу регоператор планирует отправлять в приюты для животных, где ее используют как подстилку в помещениях и вольерах.

Места проведения акции волгоградцам сообщат в ближайшее время.

Материал опубликован в рамках проекта «Забота об экологии – вклад в будущее региона»