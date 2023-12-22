Экология

Пункты утилизации новогодних елок после праздников откроют в Волгограде

Экология 22.12.2023 08:32
0
22.12.2023 08:32


В Волгограде после новогодних праздников откроются пункты для приема новогодних елок и сосен на утилизацию. Как передает V102.RU, избавить город от хвойных свалок, которые, как правило, появляются в первых числах нового года, решил региональный оператор по обращению с ТКО.

- Компания «ЭкоЦентр» будет проводить акцию по сбору и утилизации новогодних деревьев с 15 по 29 января, - сообщил первый заместитель директора филиала ООО «ЭкоЦентр» Рашид Тугушев.

По его словам, пункты по сбору ненужных елок и сосен будут работать во всех районах Волгограда. Деревья измельчат на специальном промышленном оборудовании. Полученную елочную щепу регоператор планирует отправлять в приюты для животных, где ее используют как подстилку в помещениях и вольерах. 

Места проведения акции волгоградцам сообщат в ближайшее время.

Материал опубликован в рамках проекта «Забота об экологии – вклад в будущее региона»

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Экология
19.12.2023 19:19
Экология 19.12.2023 19:19
Комментарии

0
Далее
Экология
19.12.2023 17:28
Экология 19.12.2023 17:28
Комментарии

0
Далее
Экология
19.12.2023 12:05
Экология 19.12.2023 12:05
Комментарии 0

0
Далее
Экология
14.12.2023 20:40
Экология 14.12.2023 20:40
Комментарии

0
Далее
Экология
14.12.2023 13:37
Экология 14.12.2023 13:37
Комментарии

0
Далее
Экология
13.12.2023 15:51
Экология 13.12.2023 15:51
Комментарии 0

0
Далее
Экология
13.12.2023 12:27
Экология 13.12.2023 12:27
Комментарии

0
Далее
Экология
12.12.2023 21:04
Экология 12.12.2023 21:04
Комментарии

0
Далее
Экология
11.12.2023 15:30
Экология 11.12.2023 15:30
Комментарии

0
Далее
Экология
07.12.2023 20:51
Экология 07.12.2023 20:51
Комментарии

0
Далее
Экология
07.12.2023 19:15
Экология 07.12.2023 19:15
Комментарии

0
Далее
Экология
04.12.2023 11:57
Экология 04.12.2023 11:57
Комментарии

0
Далее
Экология
04.12.2023 07:36
Экология 04.12.2023 07:36
Комментарии

0
Далее
Экология
03.12.2023 09:41
Экология 03.12.2023 09:41
Комментарии

0
Далее
Экология
01.12.2023 20:05
Экология 01.12.2023 20:05
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

11:17
В Волжском ищут мужчину с провалами в памятиСмотреть фотографии
11:16
Электрички меняют расписание из-за ремонта на ж/д в Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:04
В Волгограде водитель-трус сбил 13-летнюю девочкуСмотреть фотографии
10:41
Клиенты билайна получат кешбэк при оплате покупок в RuStoreСмотреть фотографии
10:33
Бочаров озвучил планы дальнейшего развития инфекционной службы регионаСмотреть фотографии
10:29
В Волгограде из-за пожара эвакуировали 30 жильцов общежития. Один человек погибСмотреть фотографии
10:00
Волгоградец взыскал 600 тысяч за оставленную без ремонта квартируСмотреть фотографии
09:36
Волгоградцам сдвинули срок выплаты январских пенсий и пособийСмотреть фотографии
09:25
Школьник получил удар током в Волгограде от новогодней елкиСмотреть фотографии
09:13
Рождаемость хотят стимулировать снижением пенсионного возраста для отцовСмотреть фотографии
08:32
Пункты утилизации новогодних елок после праздников откроют в ВолгоградеСмотреть фотографии
08:04
Минсельхоз России наградил поставщиков удобренийСмотреть фотографии
06:45
Волгоградцам перед Новым годом задолжали по зарплате 7 млн рублейСмотреть фотографии
21:04
«Динамо-Синара» уступило в гостях тольяттинской «Ладе»Смотреть фотографии
20:20
В Волгоградской области классы в 73 школах ушли на карантинСмотреть фотографии
19:23
Волгоградский «Каустик» завершил 2023 год аутсайдером Суперлиги после проигрыша «Динамо»Смотреть фотографии
19:08
«Зачем ей эта война?»: в Волгограде на ветерана боевых действий подали в суд из-за баниСмотреть фотографии
18:36
Кикбоксеры сразятся под Волгоградом на турнире в память о сотрудниках ФСБСмотреть фотографии
18:14
Tele2 поможет порадовать близких к Новому годуСмотреть фотографии
17:47
Новый трубопровод в обход Мамаева кургана решили строить в ВолгоградеСмотреть фотографии
17:08
«Мама шла с работы»: семья сбитой насмерть женщины в Волгограде ищет свидетелей трагедииСмотреть фотографии
16:57
40% жителей ЮФО хотели бы вести семейный бизнесСмотреть фотографии
16:39
В волгоградском ботсаду собрали урожай цитрусовыхСмотреть фотографии
16:22
«Я психанул»: угрожавший в родительском чате житель Волжского записал новую речь без матаСмотреть фотографииCмотреть видео
16:14
На страже интересов коллектива: профсоюз ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго» отчитался о своей работеСмотреть фотографии
16:12
Участника ОПГ спустя 8 лет осудят в Волгограде за налет на салон «Ваше золото»Смотреть фотографии
15:41
В Волгограде определят самые успешные PR-проекты. Объявлен прием заявокСмотреть фотографии
15:25
В Саратове врачи спасают 15 детей, снятых с поезда после смерти девочкиСмотреть фотографии
14:36
МВД начало проверку после угроз в родительском чате школы ВолжскогоСмотреть фотографииCмотреть видео
14:11
«Бродил по улице, просил сигарет и полицию»: в Волгограде выясняют личность назвавшегося ополченцем мужчиныСмотреть фотографииCмотреть видео
 