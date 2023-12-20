Экономика

Новые тарифы на газ, свет, воду и тепло утвердили в Волгоградской области

Экономика 20.12.2023 17:42
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20.12.2023 17:42


Рост платы за коммунальные услуги в Волгоградской области произойдет с 1 июля 2024 года. Как сообщили в областном комитете тарифного регулирования, сегодня, 20 декабря, утверждены новые тарифы на газ, электроэнергию и обращение с ТКО без дифференциации по населенным пунктам.

Так, изменение платы за электроэнергию с 1 июля 2024 года составит 9,1% (+49 коп./кВтч). Изменение платы за газоснабжение — от 9,8% до 11,2% в зависимости от направления использования газа.

Тариф на вывоз мусора, как сообщалось ранее, останется прежним до выбора по конкурсу нового регионального оператора.

По информации профильного ведомства, тарифы на тепловую энергию, водоснабжение и водоотведение устанавливаются для потребителей каждой организации в каждом муниципальном образовании региона отдельно с учетом предельного индекса. В любом случае, изменения приняты в границах минимально возможных значений 9,8%.

В частности, с 1 июля 2024 года для потребителей ООО «Концессии водоснабжения» льготный тариф для населения на питьевую воду будет действовать в размере 31,54 руб./м3 (+2 руб.81 коп), на водоотведение — 20,38 руб./м3 (+1 руб.82 коп).

Для потребителей услуг ООО «Концессии теплоснабжения» льготный тариф для населения составит 2581,37 руб./Гкал (+230 руб.40 коп), на горячую воду — 178,47 руб./м3 (+15 руб.93 коп). 

- В Волгоградской области даже с учетом принятых изменений тарифы остаются на уровне или ниже, чем в других регионах РФ, - сообщила председатель регионального комитета тарифного регулирования Светлана Горелова. — Большинство наших жителей увидят изменение в платежке за коммунальные услуги именно на 9,8%, так как плата за коммунальные услуги включает стоимость семи коммунальных услуг, оказываемых разными ресурсоснабжающими организациями. И только для тех, кто проживает в частных домах и пользуется одной услугой — газоснабжением, и по каким-то причинам не пользуется электроэнергией, централизованным водоснабжением и вывозом мусора, предельный индекс будет на уровне 11,2%. То есть это коснется единиц граждан в поселениях.

В администрации региона напоминают, что в Волгоградской области продолжают действовать льготные тарифы для жителей в теплоснабжении, холодном и горячем водоснабжении, водоотведению, когда разницу компенсирует региональный бюджет. Размер предоставляемых льгот зависит от категории получателей. Если расходы гражданина на оплату жилого помещения и коммунальных услуг составляют выше 22% совокупного дохода семьи, он также может обратиться в органы социальной защиты по месту жительства за получением субсидии.

- Специалисты комитета провели подробный анализ всех документов, поступивших от ресурсоснабжающих организаций, выполнили все необходимые расчеты, руководствуясь основами ценообразования и требованиями законодательства. Это дает нам, как жителям Волгоградской области, не только пользоваться этими услугами, но и быть уверенными в том, что они будут регулярными, - прокомментировала принятые тарифные решения профессор кафедры корпоративного управления Волгоградского института управления РАНХиГС при Президенте РФ Татьяна Иванова.

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