Экология

Суд в Волгограде обязал разрушителя домов выплатить 775 млн рублей за вред почве

Экология 19.12.2023 19:19
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19.12.2023 19:19


Арбитражный суд Волгоградской области постановил взыскать с компании, которая специализируется на разборе и демонтаже зданий, 775 миллионов 176 тысяч рублей в качестве возмещения вреда, причиненного почве. Об этом V102.RU сообщили в межрегиональном управлении Росприроднадзора по Астраханской и Волгоградской областям.

Ранее, как сообщалось, был установлен факт сброса ООО «Астра»строительных отходов, лома железобетонных изделий, древесных отходов от сноса и разборки зданий на почву в овражную зону по ул. Шопена в Волгограде. Общая площадь захламленного строительным мусором земельного участка составила 7308,67 кв.м, объем размещенных отходов – 14 199,2 куб.м. Первоначально ущерб почве был оценен в 324 миллиона рублей, но потом сумму пересчитали. 

За указанное природоохранное нарушение компанию привлекли к административной ответственности. Также был рассчитан вред, нанесенный почве. ООО «Астра» в добровольном порядке его не погасило, поэтому ведомство обратилось с иском в суд, который поддержал позицию Росприроднадзора в полном объеме.


Решение Арбитражного суда Волгоградской области не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

Напомним, что ООО «Астра» занималась сносом взорвавшегося в мае 2017 года дома №60 по пр. Университетский в Советском районе. 

Фото: межрегионального управления Росприроднадзора по Астраханской и Волгоградской областям

Материал опубликован в рамках проекта «Забота об экологии – вклад в будущее региона»

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