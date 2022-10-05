В Волгограде разрушителя домов оштрафовали на треть миллиарда

Волгоградскую компанию, которая захламила овраг строительными отходами, обяжут возместить нанесенный окружающей среде ущерб. Как сообщили ИА «Высота 102» в межрегиональном управлении Росприроднадзора по Астраханской и Волгоградской областям, ведомство обратилось в арбитражный суд с иском к фирме на сумму в 324 миллиона рублей.

Ранее, напомним, ведомство установило факт сброса строительных и древесных отходов, а также железного лома в овраг на улице Шопена, 5 в Дзержинском районе Волгограда. Выяснилось, что виновником загрязнения почвы является фирма «Астра», которая занимается сносом и разбором зданий.

По результатам лабораторного исследования отобранные отходы отнесены к IV классу опасности, занятая ими площадь составила 7308,67 м2, объем – 14 199,2 м3.

ООО «Астра» было привлечено к административной ответственности по ч. 3 ст. 8.2 КоАП РФ с назначением штрафа в размере 70 тысяч рублей, который фирма оплатила. Однако ущерб, причиненный почве в размере 324 миллиона рублей, компания оплачивать не спешит. Также до сих пор не рекультивирован испорченный отходами участок земли.

В связи с этим ведомство предприняло меры по принудительному взысканию указанной суммы.

К слову, именно компания "Астра" занималась сносом взорвавшегося в мае 2017 года дома №60 по пр. Университетский в Советском районе.