Экология

В Волгограде разрушителя домов оштрафовали на треть миллиарда

Экология 05.10.2022 10:45
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05.10.2022 10:45


Волгоградскую компанию, которая захламила овраг строительными отходами, обяжут возместить нанесенный окружающей среде ущерб. Как сообщили ИА «Высота 102» в межрегиональном управлении Росприроднадзора по Астраханской и Волгоградской областям, ведомство обратилось в арбитражный суд с иском к фирме на сумму в 324 миллиона рублей. 

Ранее, напомним, ведомство установило факт сброса строительных и древесных отходов, а также железного лома в овраг на улице Шопена, 5 в Дзержинском районе Волгограда. Выяснилось, что виновником загрязнения почвы является фирма «Астра», которая занимается сносом и разбором зданий. 

По результатам лабораторного исследования отобранные отходы отнесены к IV классу опасности, занятая ими площадь составила 7308,67 м2, объем – 14 199,2 м3.

ООО «Астра» было привлечено к административной ответственности по ч. 3 ст. 8.2  КоАП РФ   с назначением штрафа в размере 70 тысяч  рублей, который фирма оплатила. Однако ущерб, причиненный почве в размере 324 миллиона рублей, компания оплачивать не спешит. Также до сих пор не рекультивирован испорченный отходами участок земли. 

В связи с этим ведомство предприняло меры по принудительному взысканию указанной суммы. 

К слову, именно компания "Астра" занималась сносом взорвавшегося в мае 2017 года дома №60 по пр. Университетский в Советском районе. 

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